Hacienda le atribuye a una rianxeira 234.974 m2 de 25 parcelas que no son suyas

De la sorpresa a la indignación. Así cambió en cuestión de segundos el semblante de una vecina de Rianxo, María Otero del Río, a quien la Agencia Tributaria le atribuye la titularidad de veinticinco parcelas que suman nada menos que 234.974 metros cuadrados de superficie y que, en realidad, según asegura, no son de su propiedad.

La comunicación del Ministerio de Hacienda le llegó con motivo de la tramitación de la declaración de la renta y tras personarse en las oficinas del Catastro para comprobar los datos de una finca que le vendió el verano pasado a un vecino. Fue entonces cuando descubrió con asombro que figuran a su nombre un total de 25 parcelas con superficies que oscilan entre los 49 y los 64.169 m2 (cuatro de ellas, curiosamente, son del mismo tamaño: 38.828 m2).

Entre todas suman una superficie de 234.974 m2. “Eso es casi media parroquia de Taragoña”, señala con ironía su esposo, Alberto Castro.

Revolta da Laxe, Xestas, Amexeiriñas, Pereiriña, Salgueiriños, Pontello, Agro de Ourille, Casa Nabor, Loureiros o Tras da Veiga son sólo algunos de los nombres con los que figuran registradas en base a la “información facilitada por el fedatario público o el registrador de la Dirección General del Catastro”, tal y como consta en el documento de la Agencia Tributaria.

Pero lo cierto es que María Otero dice que ninguna de ellas le pertenece, y que las que sí tiene apenas abarcan entre todas unos 8.000 m2.

Por supuesto, ya está preparando el escrito de contestación a lo que supone un error de bulto para el que espera una explicación. Mientras, Alberto dice con sorna que “si Hacienda nos da la propiedad de esas parcelas, las aceptamos con mucho gusto”. Pero, a renglón seguido, se lamenta de que “siempre tenemos que ser los ciudadanos quienes arreglemos los problemas que generan las administraciones, a pesar de la gran cantidad de funcionarios que hay para ello”.

“Además, errores como este pueden transformarse en problemas muy gordos si no se aclaran a tiempo. Téngase en cuenta que, sobre todo las personas mayores, no todos tenemos la capacidad que requieren este tipo de trámites, que muchas veces deben hacerse de manera telemática”, añade. “Si el afectado no dice nada, al cabo de uno o dos años le llega un cargo de varios miles de euros y, como se guardó silencio, hay que pagar, porque, de lo contrario, proceden al embargo”, dice.

Alberto y María dicen que lo que les envió la Agencia Tributaria es “un papelón”.