Hacienda subasta cincuenta y cinco parcelas de la comarca

La Delegación de Economía y Hacienda en Galicia acaba de convocar una subasta pública para enajenar 124 bienes inmuebles, la mayoría de ellos rústicos, de los cuales el 44 por ciento (55) están en la comarca. En concreto, constan veintiséis de Dodro, nueve en Ames, siete figuran en Vedra, cinco en Santa Comba, dos en Lousame y otros tantos en Trazo, mientras que se cita uno en los municipios de Teo, otra en O Pino y Boiro.

La primera subasta se celebrará en el salón de actos de esa Delegación (sita en la calle Comandante Fontanes, nº 10 planta 3ª, A Coruña), a las diez horas de los días 15 de diciembre de 2021 (lotes 1 al 64, todos ellos referidos a parcelas de Narón y As somozas), mientras que el 16 de diciembre de pujará por el resto, del 65 al 124, que son los que integran el grueso de las fincas del entorno compostelano.

Los lotes que resultasen desiertos en dicha convocatoria podrán ofertarse sucesivamente en una segunda, tercera y cuarta subastas, en las que tendrán cabida la totalidad de los terrenos ofertados y que se celebrarán en el mismo local a las diez horas del 9 de febrero de 2022, 9 de marzo de 2022 y 6 de abril de 2022 en cuarto lugar.

Además, el presidente de la mesa de licitación podrá acordar una rebaja del tipo de licitación de hasta un 15 % en cada una de ellas, y en todas las convocatorias se permitirán presentar ofertas en sobre cerrado hasta las catorce horas del día 7 de diciembre de 2021 (1ª subasta), del día 2 de febrero de 2022 (2ª subasta), del día 2 de marzo de 2022 (3ª subasta), y del día 30 de marzo de 2022 (4ª subasta).

Respecto a la calificación de los bienes inmuebles del entorno compostelano, hay tres de carácter urbano. Se trata de la parcela 477, situada en A Portiña, Boiro, y que tiene una superficie de 120 m2. Cuenta, además, con una construcción enclavada (transformador) al que llega una línea de tendido eléctrico. Las otras dos están en Santa Eulalia de Vilacoba, Lousame, y ambas coinciden en su parca superficie: veinte metros cuadrados.

En cuanto a los municipios donde hay más, destaca Dodro, localizándose los veintiseis predios en la zona de concentración parcelaria de Santa María, y en el entorno de localidades como Albite, Besada, Piolla, Lavandeira, Fonte, Sagradas, Forcada, Coxa o Tintureiro, entre otros. Ames concentra la oferta de terrenos en el entorno de concentración de San Cristobo de Tapia, concretamente en Carcaxeira, Espiño, Fervenza, Madorras (de 2,4 hectáreas), Balibón (la mayor, de 2,5 ha), Camiño Novo, Laxe y en el Agro de Mariano Picoto.

Ya en tierras xalleiras, hay fincas rústicas disponibles tras la parcelaria de Santa María de Alón en el entorno de Val dos Panos, Muíño do Cuco, Raposeiras, Sian y Muíño Novo, mientras que en Vedra se encuentran otras siete, resultado del proceso de concentración de San Pedro y San Miguel de Sarandón, justamente en los lindes de Sobre do Canal, Prado, Pedreiras, Souto do Regueiro, Maceiros, Foxo, Meixide y el lugar de Monte de Arriba.