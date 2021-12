Hallan un hueso en O Son donde desaparecieron dos jóvenes noieses en kayak

Un amplio operativo rastreó el litoral sonense en el mes de julio del pasado año en busca de dos jóvenes noieses desaparecidos en Porto do Son -Miguel Quan y Javier Hurtado, de 20 y 19 años-, después de que su kayak volcase durante una tarde estival. Sus cuerpos nunca aparecieron. Esta semana, diecisiete meses después de que la tragedia sacudiese la comarca de Muros-Noia, volvieron a saltar las alarmas en la localidad con el hallazgo de un hueso en la zona en la que se vio por última vez a los chavales.

El Instituto de Medicina Legal de Galicia se encuentra analizando los restos de una costilla que localizó un pesquero. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el hallazgo se produjo el pasado martes, pero hasta el momento no se ha podido determinar si pertenecen a una persona humana.

A raíz de esto, buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se desplazaron este jueves hasta Porto do Son para rastrear la zona donde se encontró el hueso y comprobar si había más restos.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar acompañados del marinero, que les marcó el punto en el que encontró el hueso y, posteriormente, iniciaron las labores. Finalmente, la búsqueda concluyó con resultado negativo.

Sobre este caso se ha pronunciado este mismo viernes el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, al ser preguntado al respecto antes de participar en la inauguración de unas jornadas sobre adicciones en la Facultad de Psicología de Santiago de Compostela.

“Por el momento lo único que sabemos es que apareció un hueso, que parece ser que van a estudiar, primero, si es de origen humano y, cuando tengamos esa información, a ver si se puede extraer ADN y cotejarlo con alguno de los

desaparecidos”, ha explicado.

La desaparición de los dos jóvenes se remonta al 6 de julio del pasado año. El accidente tuvo lugar en la playa de Coira, en la localidad de Portosín, donde tres amigos -dos chicos y una chica- hacían uso de un kayak.

Ese mismo día sobre las 21.30 horas, un particular avisaba al 112 de que hacía tres horas que los tres jóvenes habían salido a navegar y no habían vuelto. Tras conocer los hechos, Salvamento Marítimo movilizó un dispositivo de búsqueda con medios marítimos y aéreos, además de terrestres y subacuáticos.

Los servicios de emergencia localizaron el día de la desaparición el kayak volcado y rescataron a la chica en tierra, tras lo cual fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Las otras dos personas que viajaban en el kayak, Miguel Quan y Javier Hurtado, permanecen desde entonces en paradero desconocido.

Pasados más de 365 días, la joven que se salvó trata de superar aquella tragedia mientras que familiares y amigos de los dos desaparecidos mantienen vivo su recuerdo. Legalmente reseñar que la Guardia Civil concluyó la investigación abierta y que el Juzgado de Instrucción de Noia decretó el sobreseimiento provisional de la causa abierta para esclarecer lo ocurrido, según fuentes del TSXG. Al no aparecer los cuerpos y no haber terceras personas implicadas no tenía sentido continuar con una investigación que se abrió de oficio.