... “Haría más actividades de ocio para los jóvenes”

Residente en O Milladoiro, casada y con dos hijos, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero, pondría zonas verdes y paseos para la gente mayor. Veo que están haciendo parques, eso está muy bien, pero hay mucha gente mayor que tiene que andar entre el asfalto. Me gustaría que pensaran un poco más en ellos. Segundo, potenciaría el comercio local. Entiendo que es complicado porque estamos muy cerca de Santiago, y Compostela tiene mucha oferta, pero estaría bien darle un impulso. Tercero, sería importante captar un poco a los jóvenes con actividades de ocio. No sé lo que costaría un cine por ejemplo, pero estaría bien potenciar más propuestas para la gente joven. La piscina descubierta también se queda muy pequeña porque esto creció muchísimo y cuando tienes niños no hay tanta facilidad para moverte e ir a las playas.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Que estás al lado de Santiago, yo trabajo allí, pero es más cerrado y me gusta esto. Quizás también porque ya crecí aquí y me siento como en casa.

¿Y lo que peor lleva?

La falta de negocios, porque abre un comercio y al poco cierra. Aquí no funcionaron tampoco los mercados como en Bertamiráns. Esa parte está pobre.