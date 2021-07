... “Haría más parques en la zona de las aldeas”

Residente en Bugallido, casada y con una hija, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Yo lo primero que mejoraría sería el transporte, ya que en nuestra zona, concretamente, la zona de las aldeas que colindan con O Milladoiro o Bertamiráns, no tenemos una oferta de transporte público demasiado boyante. Apenas hay frecuencia y las paradas no se encuentran demasiado habilitadas. Por otro lado, construiría más parques infantiles en estas zonas y mejoraría los ya existentes, porque muchos de ellos se encuentran en malas condiciones y los niños no pueden usarlos. Por último, apostaría por abrir algún pequeño comercio tipo los ultramarinos o locales del estilo que te puedan salvar en caso de un apuro o necesidad.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo mejor de vivir en el concello de Ames es sin lugar a dudas la tranquilidad y la cercanía con Santiago. Además, a mí en particular me gusta mucho la zona de Bugallido, donde resido.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir en este municipio, la verdad es que lo tengo que pensar porque estoy, por lo general, muy a gusto. Quizás sea la falta de algún servicio en algún momento determinado o en alguna emergencia, pero por decir algo, ya que estoy muy contenta aquí.