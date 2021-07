... “Haría un centro comercial”

Residente en O Milladoiro, soltera , ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Personalmente pondría un cine, ya que si un día me apetece ir con la familia o amigos me tendría que desplazar hasta As Cancelas, en Santiago. También mejoraría las instalaciones de las piscinas municipales, ya que somos muchos y se quedan pequeñas, tanto el terreno como las piscinas en sí. Por último, pondría más zonas verdes, porque si tienes un perro, como yo, tienes que ir a pasearlo por las aceras dado que no disponemos de casi ninguna zona verde en la que las mascotas puedan estar sueltas y disfrutar.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo mejor de vivir en O Milladoiro, para mí, es que somos mucha gente joven y el ambiente es muy bueno entre todos nosotros. Por ejemplo, si vas a un bar te encuentras mucha gente de tu edad y siempre hay esa buena sensación entre los estudiantes. Además, nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre tenemos que hacer.

¿Y lo que peor lleva?

Lo peor desde mi punto de vista es que no haya un centro comercial, ya que si necesitamos cualquier cosa tenemos que ir a Santiago. Tanto a nivel de ocio como a nivel comercial. Un claro caso es el de las tiendas de ropa, las cuales son muy escasas en O Milladoiro, sobre todo, para la gente más joven.