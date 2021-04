... “Haría un centro deportivo público”

Residente en O Milladoiro, casada y con dos hijos de 8 y 4 años, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero sería hacer un centro deportivo público, sobre todo para los niños, para que puedan tener por ejemplo clases de piscina como hay en Santiago. Eso sería muy importante para los papás de O Milladoiro porque no tenemos mucho a donde llevarlos. Segundo, arreglaría las calles y haría más zonas verdes. Tercero, daría un impulso al comercio local. Cuando se puso el cierre perimetral fue un fastidio. Mucha gente me contaba, sobre todo en navidades, que no tenían donde comprar los regalos los fines de semana. No podían desplazarse a Santiago y aquí tampoco hay muchas facilidades. Es una pena porque tenemos un centro comercial, pero serían necesarias más firmas conocidas para no acabar desplazándose tanto.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

La zona me gusta mucho, tienes todo tipo de servicios: supermercados, panaderías... Solo echo de menos alguna tienda de ropa y de calzado.

¿Y lo que peor lleva?

El asunto de las actividades extraescolares. Sería bueno ofertar más propuestas públicas para que los padres no tengan que pagar cantidades desorbitadas.