... “Haría una escuela de Gallego para adultos”

Residente en O Milladoiro, casado y con tres hijos, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero sería mejorar el transporte público. Hay muy pocas líneas. Si quieres ir a la estación nueva para ir al aeropuerto, tienes que coger un taxi, porque no hay un bus que te acerque. Es una población con muchos habitantes y una ciudad dormitorio, por lo que la conexión con Santiago es fundamental. Segundo: yo soy de Barcelona y llevo poco aquí, por lo que considero importante una escuela pública de gallego para adultos. No todos sabemos el idioma y aquí se usa mucho, incluso en entidades oficiales, que envían las notas sólo en gallego. Y tercero: haría un centro comercial para ir con los críos y también un camino para poder ir andando hasta Santiago, porque yo por lo menos, me pierdo.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

La tranquilidad. En Barcelona vives con el estrés todo el día, y yo, que era taxista de profesión, todavía peor. También que aquí vas a tomar algo y te ponen la tapa gratis; allí la pagas.

¿Y lo que peor lleva?

Pues, en realidad, nada. Al principio me decían que llovía mucho, y bueno, hay bastantes días de lluvia, pero el clima ha cambiado. Así que, la verdad, es que creo que se está bien.