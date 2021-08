... “Haría una pista de pádel y una zona de skateparks”

Residente en O Milladoiro, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Pues de O Milladoiro cambiaría tres cosas. En primer lugar, las zonas verdes, para poder pasear, realizar deporte, para poder disfrutar un poco más de la naturaleza y no salir a pasear tan sólo por lo que es el centro urbano. Después, ampliaría las zonas deportivas, para que no sólo hubiese para baloncesto y fútbol, pondría algo de skate de pádel... y a mayores haría una piscina que sea cubierta para poder nadar en invierno, ya que a quienes nos gusta la natación la echamos muy en falta y así no tendríamos que ir hasta otras ciudades como Santiago.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir aquí es la cercanía que tenemos con Santiago, pero a la vez la tranquilidad que se tiene en un pueblo, sin el ajetreo de la gente corriendo, los atascos...

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de residir en O Milladoiro es el servicio de transporte público, específicamente el autobús, ya que el precio es muy alto y con el cambio de empresa no se cumplen los horarios. Además, muchos jóvenes no tenemos coche y necesitamos de este tipo de facilidades para poder desarrollar nuestras actividades diarias con facilidad y comodidad.