... “Haría zonas para poder pasear a las mascotas”

Residente en O Milladoiro, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Pues las tres cosas que cambiaría de O Milladoiro serían las siguientes: en primer lugar, las zonas verdes, ya que la gente que tiene perros o cualquier tipo de animales pues le vienen bien. Además, son muy necesarias para que los niños crezcan en buenas condiciones. Luego también mejoraría los transportes, haciendo bonos para los jóvenes o los jubilados, ya que aunque te saques la tarjeta, el viaje sigue siendo caro. Por último, añadiría más zonas deportivas, porque creo que están muy centradas en lo de siempre (fútbol y baloncesto) cuando existen muchas más disciplinas.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir aquí es que donde vivo yo todo es muy tranquilo y el ambiente con los vecinos es muy bueno. La verdad es que desde que me vine de Madrid estoy muy contenta con cómo me acogieron.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de residir en O Milladoiro es la gran cantidad de gente que se acumula en determinadas zonas de la ciudad y la poca que hay en otras, generando así un desequilibrio entre el ambiente que hay en una parte de la ciudad y la que hay en zonas como la del otro lado de la general.