Homenaxe á sanidade pública co pregón de Cristina Fernández

As emblemáticas festas do Carme dos Pincheiros da Pobra do Caramiñal darán comezo oficialmente este venres 19 ás 21.00 horas co pregón dende o balcón da casa consistorial, que este ano correrá a cargo de Cristina Fernández Pérez, xefa do servizo de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Cristina Fernández traballou durante máis de trinta anos na Unidade de Metodoloxía da Investigación e Epidemioloxía Clínica do Hospital Clínico San Carlos de Madrid ofrecendo asesoramento estatístico e metodolóxico aos investigadores do centro, e tamén como xefa de Medicina Preventiva dese complexo hospitalario madrileño. Dende xuño de 2020 está á fronte da área de Medicina Preventiva do CHUS.

Ten realizado un total de trescentas publicacións en revistas internacionais e máis dun cento en revistas nacionais. Pero o feito de que o Concello da Pobra a elixise como pregoeira non é un recoñecemento á súa traxectoria profesional, senón “á labor encomiable realizada por todo o persoal sanitario durante a pandemia, esforzándose ao máximo para salvar vidas”, sinala ao respecto o alcalde pobrense, Lois Piñeiro.

“A decisión de decantarse por Medicina Preventiva e, nomeadamente, por Cristina Fernández, débese á total disposición deste servizo para organizar cribaxes que permitisen detectar os contaxios para así paralizar a súa expansión pola localidade, artellando todo o mecanismo necesario para tal fin, sempre, por suposto, co persoal do hospital comarcal do Barbanza e do centro de saúde pobrense en primeira liña, para o que tamén queremos ter palabras de agradecemento”, engadiu.

Preténdese así, en palabras do rexedor, “comezar as festas co espírito da solidariedade”.

“Co seu traballo, coa súa entrega e coa súa profesionalidade, os traballadores e traballadoras do eido sanitario fixeron un labor inmenso para salvar un número indefinido de vidas”, explicou o mandatario, quen quixo engadir que, na persoa de Cristina Fernández, o pobo da Pobra do Caramiñal estará agradecendo o traballo de todos e todas os profesionasis da sanidade pública, “dende os condutores e condutoras de ambulancias ata os médicos e médicas, pasando por enfermeiros e enfermeiras, etcétera”.

Cristina Fernández estará acompañada na lectura do pregón por seis das persoas do seu equipo.