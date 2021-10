Homenaxe ás catro palilleiras máis fieis á Mostra do Encaixe

Carmen Carrera, Matilde Isabel García, María Rosa Liñeiro e Carmen Bugallo foron os nomes propios destacados na cuarta xornada da Mostra do Encaixe de Camariñas, xa que as catro participaron nas trinta edicións da feira amosando o seu arte cos bolillos.

Foi por iso que o Concello quixo recoñecer o gran labor destas catro expertas palilleiras, agasallándoas con diplomas e unha placas nun acto presidido pola concelleira de Encaixe, Encarna Liñeiro, e no que participaron tamén os edís de Obras, Sergio Caamaño; Igualdade, Begoña Tajes; Deportes, Fabián Canosa, e Comercio, Lara Pasantes.

Liñeiro enxalzou o labor das palilleiras, ás que definiu como “a peza máis importante en todas as edicións da Mostra do Encaixe”. Pola súa banda, as homenaxeadas coincidiron en sinalar a “importancia que o evento, en xeral, e o encaixe, en particular, teñen nas súas vidas”.

A cuarta xornada da Mostra acolleu tamén novos pases de moda na pasarela Deputación da Coruña, nos que se puideron ver as coleccións dos Noveis Deseñadores que participan no concurso que repartirá 4.500 euros en premios este ano.

Uns desfiles que foron seguidos polos membros do xurado desta edición, composto por deseñadores de renome como Dolores Cortés –que actuará como presidenta–, Charo Carrillo, Edith del Valle, Claudina Mata, Inés Fernández e Esteban Freiría. A xornada pechouse cun debate sobre o mundo da moda, no que participaron grandes e noveis deseñadores.

A trinta Mostra do Encaixe pechará as súas partes este martes, día 12. A partir do mediodía entregaranse os premios do certame de Noveis Deseñadores, e pola tarde haberá reparto de agasallos de Mez-Fabra ás escolas infantís municipais de palillo e dos premios aos gañadores do torneo de xadrez. A artista local Belém Tajes clausurará a feira interpretando varias das súas cancións.

VISITA. Ata Camariñas achegouse este luns o voceiro parlamentario do PSdeG, Gonzalo Caballero, para visitar a Mostra do Encaixe acompañado pola alcaldesa, Sandra Ínsua, e á concelleira de Encaixe, Encarna Liñeiro.

Caballero puxo en valor o encaixe como unha actividade “de referencia” que “dá posibilidades de futuro á vila, así como crecemento económico aos municipios da contorna”. Trasladou ademais todo o apoio das e dos socialistas galegos para que a feira continúe sendo “unha referencia da artesanía e da tradición local”. Neste senso, sinalou a importancia de que esta tradición continúe no tempo, xa que “é un xeito de construír país” e amosou "o noso compromiso coa cultura galega e cunha tradición cun enorme arraigo, que é recoñecida nacional e internacionalmente".