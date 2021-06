Hostaleiros e axentes de viaxe de Área reactívanse con 667 axudas

A presidenta da Asociación de Hostalería de Ribeira, Paula Chouza Parada, considera que “4,5 millóns é un importe considerable, pero en todo caso insuficiente; 1.500 euros por intervir os nosos negocios, tanto en horarios como en aforo durante quince meses, sae a un importe de cen euros ó mes. É, cando menos, ridículo”.

Na súa opinión, “a maiores, estas axudas non chegaron a todos os negocios; o reparto foi desigual e discriminatorio, deixando fóra a moita xente, o que as fai cando menos inxustas”, engade a representante do citado colectivo sectorial.

No tocante ós prazos, “para estas axudas Pel-Reactiva saíron as bases en novembro, e entregáronse en maio. Respecto ás da segunda convocatoria, viñeron complementar esas primeiras, pero creo que quince meses despois do inicio da pandemia chegan tarde para moitos e, dende logo, non foron rápidas”, indicou Chouza Parada.

Finalmente, a presidenta da citada asociación ribeirense sinala que “temos claro que todos os negocios do sector da hostalería sufrimos as consecuencias derivadas desta pandemia; o que pedimos é un plan de rescate real para todas as nosas empresas, que se corresponda coas perdas económicas ocasionadas, e que non deixe fóra a ninguén dos que sufrimos as restricións impostas”.