“Hoxe en día non é necesario saír de Carballo para mercar”

Germán Riveiro, responsable do establecemento Zocas, é o novo presidente do CCA de Carballo. O seu nomeamento tivo lugar na asamblea extraordinaria celebrada na noite do mércores 26 de maio, onde ademais se elixiron os membros da xunta directiva da entidade. Germán destaca a importancia de contar cun bo equipo que estará integrado por María Carmen Vázquez Collazo, como vicepresidenta; José Manuel Vázquez Collazo ,como secretario; María Carmen Freire, como xerente; Vanesa Cabeza Bello, como tesoureira e como vogais Celina Soneira Souto e Vanesa Facal Aguiar

Que supón para ti ser o novo presidente do CCA Carballo? Esperabas ser o elixido?

Sempre digo que valoro máis o que formamos como conxunto que o posto en si. Teño a gran sorte de estar acompañado dun gran grupo formado por xente traballadora e con ganas de facer que o comercio de Carballo siga medrando. Xa formaba parte da anterior directiva polo que esperaba ser elixido porque tampouco houbo outra candidatura. No mundo das asociacións á xente cóstalle moito dar o paso porque se requiren moitas horas desinteresadamente.

Nos primeiros días de contacto co posto e cos compañeiros, poderías darnos unhas pinceladas do que serán os primeiros puntos nos que ides comezar a traballar?

A nosa idea é darlle continuidade ao que se estaba facendo anteriormente e propoñer cousas novas. Ademais, algo que se comezou fai pouco tempo e co intentaremos continuar será a firma de convenios con empresas externas para que os socios se beneficien dos mesmos. Con gasolineiras, protección de datos, equipos de desinfección, empresas de transporte ou electricidade...

Cales son os obxectivos a cumplir que te plantexas a día de hoxe para os vindeiros meses?

O principal obxectivo é darlle visibilidade a todos os soci@s tendo e conta que contamos xa con máis de 100, de diferentes sectores. Debo recalcar que a xente sempre asocia o CCA ao comercio pero tamén temos asesorías, empresas de informática, restaurantes, etc.

Como ves o comercio en Carballo nos últimos anos tendo en conta que o vives en primeira persoa como responsable da zapatería Zocas?

Considero que Carballo é unha vila de moito comercio e de calidade. Nos últimos anos aumentou de xeito notable a oferta con tendas para todos os públicos. Hoxe en día non precisas saír de Carballo para mercar calquera cousa.

Cales son os puntos clave a ter en conta para que o comercio local non perda poder?

Unha das principais vantaxes que temos é que podemos ofrecer un servizo personalizado, diferenciándonos así das plataformas dixitais e das grandes superficies. Coñecer os clientes e saber o que queren é un factor clave e creo que a xente cada día busca unha maior cercanía. Tamén deberiamos ter un comercio de máis calidade ofrecendo devolución en efectivo, que cada día meno pero segue habendo quen non o fai. A maiores hai que apostar polas novas tecnoloxías e as redes sociais. No meu caso teño moitos clientes que primeiro miran na web e despois veñen á tenda comprar.

Consideras que os carballeses deciden comprar no municipio ou decántanse por outras opcións xa comentadas?

A raíz da pandemia estamos notando que a xente valora un pouco máis o noso, o darlle un beneficio ao veciño. O comercio e hostalaría local son os que fan que se mova a economía. De feito viuse que cando pechou a hostalaría nós non vendiamos e se pechaban os comercios os bares tampouco ían adiante. Somos un círculo e todos dependemos de todos. Se seguimos comprando en plataformas dixitais e en grandes superficies e non apostamos polo local chegará o momento en que as rúas queden desertas e creo que é algo que ninguén quere.

Cres que seguiredes crecendo no referente ao número de comercios adscritos ao CCA?

Ese é un dos propósitos e para iso vamos intentar captar empresas doutros sectores como fisioterapeutas ou salóns de peiteado. Todos eles beneficiaranse de vantaxes como o asesoramento para solucións, o carné de socio onde están todos os convenios con empresas, e unha maior visibilidade. Un exemplo do último mencionado é a última campaña que se levou a cabo “O precio xusto”, réplica do programa televisivo que alcanzou a máis de 300.000 persoas en redes sociais. Non hai ningunha pequena ou mediana empresa que teña ese alcance en poucas semanas.

En referencia ao verán está previsto a organización dalgún evento especial?

O sábado imos iniciar unha campaña que xa se realizou fai dous anos e que tivo moi boa acollida por parte da clientela que é o “Que rule que rule”. Co obxectivo de compensalos, con cada ticket de compra dáselle unha tirada nunha ruleta con diferentes tipos de premios (experiencias, vales de descontó, entre outros). Despois iremos vendo como vai a situación sanitaria para ver que tipo de actividades se poden facer. Estes días vámonos a reunir a directiva para plantexar propostas. Queremos deixar claro que traballamos para os socios e tamén para os clientes porque temos que darlle algo con valor engadido para que visiten e compren en Carballo.