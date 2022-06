Importantes melloras para o ámbito rural e o mar en Muros

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e a alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo Romero, supervisaron este venres o resultado das obras de mellora da pavimentación do camiño ao cemiterio de Solleiros que contou cun investimento da Xunta de 45.000 euros.

Esta actuación inclúese dentro do Plan de Mellora de Infraestruturas Rurais, unha das medidas da Administración galega para contribuír a asentar poboación nos concellos rurais da provincia da Coruña “creando novos servizos e mellorando infraestruturas básicas como son as vías de comunicación”.

Segundo explicaron dende a Xunta, esta obra contou cunha lonxitude total de actuación de 258 metros, mediante estendido de mestura bituminosa en quente 6 cm, beirado 30 cm ámbalas dúas marxes con adoquín de granito 10x10x20 cm, incluíndo o desbroce e limpeza de superficies, preparación da base e posta á nova cota de rexistros.

O delegado territorial puxo en valor este tipo de actuacións “que complementan outros programas e iniciativas da Consellería do Medio Rural, e incluso doutros departamentos autonómicos, orientados a seguir mellorando as infraestruturas, a conectividade e, en definitiva, a calidade de vida dos galegos”.

Gonzalo Trenor tamén lembrou que a Xunta de Galicia aprobou, o ano pasado, un total de tres Plans de Infraestruturas Rurais para a comarca do Barbanza que beneficiaron a tres concellos e que supuxeron un investimento global de máis de 139.000 euros, e a maiores está a investir outros 466.000 euros a través do Plan Marco de Camiños Rurais en 11 concellos desta área en fase de execución e supervisión dos proxectos. Con estes dous investimentos o Goberno galego está a investir máis de 600.000 euros na mellora de camiños rurais no Barbanza.

A finalidade destes plans é darlle un pulo ás condicións de vida nas aldeas mediante o acondicionamento das vías que dan acceso ás parcelas agrarias, que son as canles de entrada e saída das producións rurais. Co arranxo deses camiños, a Xunta non só contribúe á accesibilidade e vertebración do territorio senón tamén ao aumento da competitividade agraria e forestal, xa que facilitando o tránsito de maquinaria ás explotacións conséguese tanto unha maior axilidade das operacións como unha redución de custos e dos tempos necesarios para poñer os produtos no mercado.

Por outra banda, a Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vén de iniciar o procedemento de licitación das obras de renovación e acondicionamento da cuberta da lonxa de Muros. Esta actuación sae a concurso cun orzamento base de licitación de 383.000 euros.

O obxectivo deste proxecto é mellorar as condicións de illamento e estanquidade do edificio. Así, as obras previstas inclúen a substitución integral da cuberta de dúas augas por panel de dúas chapas de aceiro e a renovación da cuberta plana nas zonas restantes. Ademais, instalaranse novos canlóns.

Os interesados terán de prazo ata o 29 de xuño para presentar as súas ofertas e poden consultar todos os documentos e pregos do concurso tanto no perfil do contratante de Contratos de Galicia como na páxina web de Portos de Galicia.