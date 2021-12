Impulso á contratación de 180 profesionais para atención social

O compromiso da Deputación Provincial da Coruña de reforzar os programas de protección social, reflectido nos orzamentos aprobados para o vindeiro ano 2022, toma agora forma coa publicación das bases do Programa de Servizos Sociais Comunitarios, que alcanza un investimento de 8,2 millóns de euros.

A institución provincial acaba de publicar no BOP as bases da convocatoria deste programa, ao que poden concorrer todos os concellos coruñeses de menos de 20.000 habitantes e que se destina a financiar a contratación de persoal técnico e administrativo especializado na área de Servizos Sociais, así como os servizos de axuda no fogar.

O incremento orzamentario deste programa, que pasou de 4 a 8,2 millóns de euros durante o mandato de Valentín González Formoso, permite que os concellos contraten cada ano arredor de 180 profesionais e financien 370.000 horas de servizo de axuda a domicilio, unha prestación que resulta esencial para a atención de maiores e dependentes nos pequenos municipios.

Pola súa parte, a deputada provincial da área de Benestar Social, Ana Lamas, explicou que “queremos seguir estando preto da xente que máis o necesita e permitir á cidadanía contar cuns servizos sociais profesionais e de calidade, independentemente do lugar onde vivan”.

Asimesmo, fixo fincapé en que a achega da Deputación para financiar os servizos de axuda no fogar é de 12 euros por hora, moi superior aos 9 euros por hora que dispón a Xunta de Galicia para o mesmo fin.

O programa permitirá financiar o 100 % do salario das persoas contratadas como persoal administrativo (18.000 €/ano), persoal técnico A2 (22.000 €) e persoal técnico A1 (26.000 €). Tamén se inclúe un prezo de 12 euros por hora para financiar o persoal do Servizo de Axuda no Fogar. O persoal poderá ser contratado tamén a media xornada.

COLECTIVOS VULNERABLES. Estes profesionais atenden cada día a miles de cidadáns con problemas de índole social, que con frecuencia pertencen a colectivos especialmente vulnerables: infancia, mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas con especiais dificultades de inserción laboral, maiores sen recursos económicos, persoas sen fogar ou con discapacidade.