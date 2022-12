Impulso á dixitalización das pemes da provincia dende o polígono de Ponteceso

O parque empresarial de Tella (Ponteceso) acollerá a oficina Acelera Pyme, que dará soporte e asesoramento aos 93 concellos da provincia desde a sede da Asociación de Empresarios.

Os principais obxectivos son sensibilizar ás pemes, autónomos e emprendedores das zonas rurais sobre as vantaxes da dixitalización e fomentar a demanda tecnolóxica, dándolles a coñecer as diferentes tecnoloxías TICs; prestar apoio técnico para a obtención de axudas locais, rexionais e nacionais; potenciar o proceso de dixitalización a través de resolución de dúbidas, asesorar e servir como punto de encontro de oferentes e demandantes de tecnoloxía para o desenvolvemento de accións de transformación dixital.

O que se pretende é que todas as pemes, microempresas e profesionais autónomos da provincia teñan ao seu alcance a transformación dixital das súas empresas e a adaptación ás novas necesidades dun mercado en continúa evolución.

Valentín González, presidente da Deputación da Coruña, e o seu homólogo da Asociación de Empresarios, José Ramón Pombo, asinaron este venres o convenio para a posta en marcha da nova oficina. Ao acto asistiron tamén o alcalde de Ponteceso, Lois García, e o deputado de Emprego, José Ramón Rioboo.

O presidente sinalou que a Deputación “está realizando unha importante aposta pola reactivación social e económica do rural coruñés” con iniciativas pioneiras coma esta ou a implantación da Oficina Next Deputación para a captación e tramitación de fondos Next Generation no concello da Capela (1.400 habitantes), coas que pretende demostrar “a capacidade de prestar servizos de calidade e de ámbito provincial desde pequenos municipios”.

“Impulsar a dixitalización é clave para que as pemes se asenten en municipios pequenos e creen emprego e oportunidades. Acelera Pyme será unha peza clave nese obxectivo da Deputación da Coruña”, subliñou.

O alcalde agradeceu que dende a Deputación se “recoñeza e valore o traballo realizado desde Ponteceso pola promoción económica e industrial da Costa da Morte”.