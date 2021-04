Impulso ao legado de Cela e ‘La Colmena’

Padrón acolleu onte a presentación do catálogo da mostra Camiños (IN) certos Paisaxe (s) e territorio (s) dun camiño emocional, na que doce artistas galegas, coas súas obras, fan unha referencia simbólica á novela La colmena de Camilo José Cela. Precisamente esta exposición é unha das primeras actividades que vai promocionar a nova web da Fundación Cela, cuxa divulgación e difusión do seu legado vén de ser impulsada pola Xunta coa actualización da páxina web, agora máis interactiva e fácil de usar. Así o explicou o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen avanzou que a mostra pódese visitar no espazo museístico de Iria Flavia ata o 31 de maio.

Lorenzo expuxo que a renovación do espazo dixital foi realizado en colaboración coa Amtega co obxectivo de incrementar a promoción sobre o traballo do escritor, o único galego Premio Nobel. “Este novo recurso permitirá que a cidadanía teña un mellor acceso á información práctica sobre o labor que se realiza tanto na Fundación como no museo, así como as súas exposicións e actividades”. Así, a primeira promoción que fai a nova web é o catálogo de Camiños (IN)certos. e terrPaisaxe(s)itorio(s) dun camiño emocional, un volume que recolle os detalles da exposición na que participan 12 artistas que, a través das súas obras, se refiren de xeito simbólico á novela La colmena, que en principio se concibiu como a primeira parte dunha triloxía baixo o título Caminos inciertos, e interactúan cos espazos expositivos en alegoría á actual situación.

Na exposición participan Pilar Boullosa, Sara Coleman, Iria do Castelo, Iria Fafián, Carla Souto, Paula Noya, Sesé Santiso, Marta Bran, Isabel Seidel, Basilisa Fiestras, Ana Gesto e Carla Andrade e aínda que só era visitable ata xaneiro, finalmente, por mor da pandemia, estará operativa ata o 31 de maio. A través das pezas da mostra, concibida como unha alegoría da situación actual no Xacobeo 2021, inclúse desde performance, graffitis ou videocreación. As artistas afondan en temas como a precariedade laboral, a maternidade, a inseguridade na vida creativa, ou cuestións vencelladas ao territorio, entre outras.