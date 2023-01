Impulso económico aos locais de restauración e aos aloxamentos da comarca de Santiago

O restaurante Pazo Vista Alegre, en Vedra, foi un dos beneficiarios da liña de axudas da Xunta para a mellora de aloxamentos e establecementos de restauración, que inxectou 221.000 euros en achegas para 13 negocios da comarca de Santiago, que movilizaron máis de 645.000 euros de investimento. No caso concreto deste restaurante, contou cunha axuda de máis de 12.000 euros para levar a cabo obras de climatización e renovación das súas instalacións, cun investimento total de máis de 34.000 euros. Así o indicou o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, que acudiu ata o restaurante, acompañado polo alcalde vedrés, Carlos Martínez, para informar deste programa de Turismo de Galicia.

A resolución recolle un importe máximo por solicitude de ata 50.000 euros, que se poden destinar a actuacións como accións para mellorar a accesibilidade e a supresión de barreiras arquitectónicas, obras nas instalacións para obter certificacións de calidade como a Q de Calidade Turística ou para que o establecemento suba de categoría, a renovación e a modernización do local xunto co embelecemento da contorna, a adquisición de equipamentos mobles necesarios para o seu funcionamento, medidas de aforro enerxético con actuacións na climatización ou nos sistemas de extracción e renovación de aire, avances na dixitalización dos sistemas de comercialización e a adaptación dos sistemas de seguridade e saúde na prestación de servizos.

PLAN CAMIÑA. Dende a Xunta deuse continuidade ao apoio prestado ao turismo galego para paliar o impacto da covid, que o ano pasado supuxo un investimento de máis de 120 millóns de euros, entre os 90 millóns do Plan de Rescate á Hostalería e 35,7 millóns de euros do plan de choque para o reforzo do sector turístico. Por iso, en 2022 o Goberno galego aumentou o orzamento ata os 46,6 millóns do Plan Camiña, posto en marcha co obxectivo de seguir reactivando o sector con achegas directas para a adaptación dos seus negocios aos estándares de calidade que demanda o turismo do século vinte e un, e para animar aos galegos a consumir na rede hoteleira e hostaleira da comunidade.

Ademais dos 21,6 millóns específicos para as empresas do sector (para a mellora dos establecementos turísticos, o incremento da calidade, a aceleración de iniciativas turísticas e a formación e profesionalización do persoal), o Plan Camiña destinou 21,7 millóns a entidades locais e outros 3,3 millóns máis para iniciativas encadradas no turismo de familia, para estratexias postas en marcha polas universidades galegas e para entidades sen ánimo de lucro.

Diario Oficial de Galicia. O DOG publicou este venres a orde que establece as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva das axudas para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e restauración galegos por 3,5 millóns, o que supón un incremento dun 75 % respecto á convocatoria do pasado ano. Os aloxamentos poderán contar cunha axuda de 2,7 millóns, un 125 % máis que en 2022. Hai ata o 14 de febreiro para presentar solicitudes.