Indignación en Ponteceso por la ausencia del alcalde en el debate plenario local

El pleno urgente extraordinario celebrado en la mañana del miércoles en Ponteceso dejó momentos sorprendentes. El volcán político pondaliano sigue soltando lava aunque todavía hay lugar para que nos podamos preguntar si en realidad estas cosas pueden estar pasando. Las sesiones se retransmiten por internet y muchos lo agradecen. Centenares los siguen e incluso opinan. Aunque el sonido se ofrece en modo casero, propio de productos hechos sin recursos y no de un ayuntamiento moderno.

La fotografía que queda en la memoria es llamativa. La oposición divagando en el pleno ante la ausencia del alcalde y sus dos concejalas. Es cierto que como parte implicada en el punto de la orden del día, los ediles socialistas no podían participar en la votación, como advirtió el secretario. Otra cosa es que tampoco estuviera presentes durante el debate. Esto indignó a los grupos de la oposición. “Estaba todo amañado, non quería debate. O que vivimos foi unha situación moi rara, difícil de explicar. Eu diría que alegal” declaró a El Correo Gallego, el portavoz de APIN, José Manuel Pose Verdes.

Tampoco ocultaba su enfado el no adscrito Faustino Santiago: “Estaba todo amañado para que o alcalde non dera a cara diante dos veciños. Abandonou o barco”. Una versión a la que se apunta el PP: “O acontecido hoxe neste pleno, só se pode cualificar de vergoñento, xa que o alcalde abandonou a sesión para non debater cos concelleiros nin dar explicacións aos veciños. Entendemos que isto, como tantas outras cuestións, estaba preparado” dijo Daniel García Cotelo.

Una sesión de media hora para aprobar un punto con solo intervenciones de la oposición. Y también del secretario y la interventora. Con momentos de palabras elevadas de tono, que provocaron que el secretario amenazara con abandonar el pleno y de la interventora asegurando que no consentiría que se dudase de su profesionalidad.

Y si lo vivido en el pleno provocó malestar, también la situación que llevó a celebrar esa reunión. El alcalde Lois García Carballido había explicado previamente que el PSOE presentara un recurso contencioso-administrativo contra varios acuerdos adoptados por la Corporación “con informes contrarios de secretaría e intervención, polo que entendemos que vai en contra da lei”. Entre esos acuerdos, figura la creación de una comisión de investigación sobre las grabaciones difundidas y supuestamente realizadas en el despacho de la alcaldía. A raíz de la denuncia de los socialistas, el juzgado Contencioso- administrativo número 3 de A Coruña pidió al Ayuntamiento que nombrase su defensa jurídica.

Y eso fue lo que aprobó. Contratar un abogado y un procurador. “Os concelleiros da oposición tivemos hoxe que nomear a defensa do Concello só porque o alcalde non quere que se investigue a suposta presencia de cámaras ocultas na alcaldía tal e como se aprobou por maioría nun pleno. O ilegal é gravar sen permiso conversacións, non tratar de investigar a veracidade duns feitos” declaró el popular García Cotelo. El PP insiste en pedir la intervención de la dirección del Partido Socialista y cree que estamos ante el surrealismo llevado a su máximo extremo.“É unha situación rocambolesca. O alcalde denuncia ao Concello e imos a un pleno a falar con ninguén” apuntó Pose Verdes.

El no adscrito Faustino Santiago Lema, califica de “vergonzoso” y “bochornoso” lo que está sucediendo. Tanto por la ausencia del gobierno del pleno, como por el hecho de que la oposición tenga que buscar la defensa jurídica para una denuncia del mandatario. Recuerdan que la ley no permite en estos casos tener el soporte de la Diputación. Otro asunto que encendió los ánimos de los ediles opositores (que son 10 en una Corporación de 13) son las informaciones que aparecen en las redes sociales. Denuncian que la esposa del regidor Lois García Carballido, difunde información en las redes sociales que no debería disponer: “Esta señora difunde información que non debería ter. A ver quen lla pasou” dicen los non adscritos. Algo que corroboran los independientes de APIN, que manifiestan que difundió datos confidenciales en las redes sobre la elección del abogado.