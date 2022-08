Íntegro brindou apoio a 62 mulleres de Costa da Morte en situación vulnerable

O Punto de Intervención para Mulleres con Diversidade Funcional do Rural (PIMD Rural) que xestiona a Asociación Íntegro clausura este mes a edición correspondente ao período 2021/2022 cun balance máis que positivo e un notable incremento de usuarias con respecto aos últimos anos. Dende o pasado 1 de outubro, foron atendidas 62 mulleres, a maioría delas con discapacidade e residentes en concellos rurais da Costa da Morte con baixa densidade de poboación.

Neste servizo, promovido por Íntegro e co-financiado pola Secretaría Xeral de Igualdade de Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo (FSE), ao abeiro do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, búscase fomentar a igualdade de oportunidades e contribuír a diminuír a tripla discriminación á que se ven sometidas moitas das beneficiarias do programa.

Ao longo deste exercicio, realizáronse numerosas actuacións encamiñadas á orientación e información sobre recursos singularizados, de atención e asesoramento persoal e social, así como de apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos para facilitar ás persoas usuarias a súa integración social.

De feito, un dos máis demandados nos últimos meses foi o acompañamento a centros sanitarios e outras administracións públicas ou en entidades bancarias para a realización de trámites básicos. A orientación laboral e o seguimento na busca de emprego foi, xunto coa realización de actividades para a mellora da empregabilidade, unha das prestacións máis requiridas polas usuarias, que tamén precisaron do servizo de atención psicolóxica e mediación familiar ou intercultural para a resolución de conflitos no ámbito doméstico.

Por outra banda, a posta en marcha de novas accións formativas contribuíu notablemente a promover a igualdade de oportunidades e diminuír a discriminación á que habitualmente están sometidas as mulleres con discapacidade ou en situación de especial vulnerabilidade.

Neste último ano, impartiron con gran éxito varios talleres sobre habilidades pre-laborais, habilidades sociais e domésticas, resolución de conflitos, auto-coidados, manexo do teléfono móbil e busca activa de emprego.

Dende a Asociación Integro convidan a aproveitar as oportunidades que ofrece este servizo. “Se es muller con ou sen discapacidade, resides no rural e queres recibir formación ou precisas apoio e asesoramento, non dubides en poñerte en contacto con Íntegro chamando ao 981 734 985 ou enviando un mail a info@integro.es”, afirman.

TRINTA ANOS. A Asociación Íntegro vén de celebrar o seu trinta aniversario. Desde o seus comezos vén traballando a prol da integración das persoas con diversidade funcional nas comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra.

Nas súas instalacións de Nantón (Cabana de Bergantiños) dispón do Centro Especial de Emprego Máis Porvir Xestión Social, un espazo dedicado á prestación de servizos sociosanitarios e labores auxiliares para empresas e administracións públicas que na actualidade ofrece traballo a 42 persoas, das que 38 teñen algún tipo de discapacidade. O obxectivo é exercer de trampolín ao mercado laboral para os seus usuarios.