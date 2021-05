Inversiones para blindar el agua en núcleos rurales de A Estrada

puede parecer irónico pero en este siglo de las tecnologías y los grandes avances, y aunque parezca de perogrullo, todavía es demasiado grande la brecha entre la zona urbana y la rural, Y no me refiero sólo a la digital. Las diferencias no sólo se miden por la no llegada del ADSL o la fibra, sino también por la falta de conexiones como la que hoy en día deja todavía a muchos núcleos rurales sin tuberías para poderse enganchar a la red de abastecimiento de agua. Debe ser que ese precisado líquido no resulta del todo rentable al gran buscador del negocio de última generación, que prefiere convencer al habitante del rural de que opte por la banda ancha vía satélite, o el último móvil, porque para disfrutar del agua ya tiene el pozo.