Investimento autonómico para arranxar o pavillón de Touro

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou este venres o concello de Touro para coñecer as actuacións desenvolvidas nesta localidade ao abeiro da Orde de infraestruturas de uso público e do Fondo de Compensación Ambiental (FCA) da Xunta. As obras realizadas supuxeron unha achega de case 61.000 euros para a mellora do pavillón municipal e da eficiencia enerxética na Casa do Concello.

Así, investíronse 31.400 euros na ampliación do ximnasio situado nos baixos do polideportivo e na reforma dos aseos a prol da súa accesibilidade. Tamén se modificou un dos vestiarios, o que permitiu dispoñer dunha zona de almacén, e se creou un despacho para o persoal encargado das actividades, entre outras actuacións.

Natalia Prieto salientou a importancia desta iniciativa para facilitarlle á veciñanza unhas instalacións deportivas nas mellores condicións e fomentar así tanto a práctica do exercicio físico como a dinamización da vida local. Segundo sinalou, un dos obxectivos desta liña de axudas é garantir o equilibrio entre o medio rural e o urbano, o interior e a costa, que permita “tanto o desenvolvemento económico da totalidade do territorio galego como unha óptima calidade de vida da cidadanía con independencia do lugar de residencia”.

Por outra banda, ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental, en Touro destináronse preto de 29.400 euros ao cambio da carpintería exterior en todos os despachos da casa do concello. A achega permitiu a instalación de carpintería oscilobatente de aluminio, así como á inspección e reparación de humidades, para mellorar as condicións de traballo do persoal municipal e a prestación do servizo á cidadanía. A Xunta outorgoulle asemade ao Concello 2.000 € para contedores para a recollida selectiva de residuos.