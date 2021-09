Investimentos para facer un Carballo máis sostible, dixitalizado e igualitario

Sostibilidade, dixitalización e igualdade son os tres eixos sobre os que se asentan os investimentos do Executivo central no Concello de Carballo, que onte recibiu a visita do delegado do Goberno, José Miñones, quen subliñou a aposta “por unha Galicia dixital, verde, inclusiva e igualitaria”. Uns obxectivos para os que, no caso carballés, este ano se investirán un total de 2,1 millóns de euros.

Acompañado pola subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e o alcalde, Evencio Ferrero, Miñones supervisou as obras do proxecto Cicl-Ando Carballo, que inclúe nove sendas peonís e unha rede de aparcabicis cun investimento de 1,6 millóns de euros do Ministerio para a Transición Ecolóxica, e 400.000 euros procedentes dos fondos municipais.

A este respecto, o rexedor carballés subliñou que “é unha actuación importante; todas as sendas están en fase de execución e sete delas tan só pendentes da sinalización”.

Lembrou ademais que Carballo vai acoller a vindera semana o Congreso de Cidades que Camiñan, no que se reflexionará sobre como debe ser a mobilidade nos espazos urbanos. “Agardamos poder demostrar o alto uso destes investimentos, e acceder aos novos fondos Next Generatión para seguir facendo as transformacións urbanas que nos demandan os veciños no camiño da eficiencia enerxética e a mellora na mobilidade”, engadiu Ferrero.

A dixitalización é outro piar do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que en Carballo chega co Plan de Extensión de Banda Ancha. Cincuenta e cinco núcleos de poboación carballeses veranse beneficiados do plan PEBA e disporán de boas conexións á Rede nos seus domicilios e empresas. O obxectivo do Goberno é alcanzar o 100 % de cobertura de alta velocidade en Galicia antes do ano 2025, segundo informou José Miñones.

VIOLENCIA. Ademais, este ano o Concello carballés recibe 17.758,40 euros para a implantación de medidas e programas para a loita contra a violencia machista dentro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

O delegado do Goberno asegurou que “traballamos convencidos do papel das administracións locais na construción desta Galicia dixital, verde, inclusiva e igualitaria que materializaremos cos fondos europeos. Por iso estamos a facer un esforzo para que formen parte deste proxecto de país, e poidan repercutir na cidadanía os beneficios dos plans europeos e do Plan de Recuperación”.