Irmandade artesán de Costa da Morte e África na galería Stoupa de Cee

A galería ceense Stoupa presenta a súa nova exposición #DeCostaACosta da man da ONG Egueire, fundada en Mazaricos en 2008 como Asociación de Cooperación para o Desenvolvemento de Costa de Marfil.

Esta ONG, que está presidida por Desiré Kouakou, socio fundador e cura párroco de numerosas parroquias na Costa da Morte, tentou desde o seu nacemento achegar a cultura marfileña aos fregueses da comarca, comezando pola gastronomía local, mais tarde o folclore autóctono e na actualidade a artesanía do país africano.

Egueire conseguiu que a artesá marfileña Mimi La Bish exhibise os seus deseños na Mostra do Encaixe de Camariñas deste ano, baixo a colección Pangea, integrando o encaixe de bolillos camariñán nos traxes cerimoniais e máscaras de diferentes etnias do entorno africano, coa intención de visibilizar os distintos traballos artesáns.

Agora, a colección de Mimi La Bish intégrase dentro do espazo Stoupa na exposición titulada #DeCostaACosta, rodeada das pezas máis representativas da artesanía da Costa da Morte seleccionadas pola galería ceense. “Unha mostra que fala da importancia dos materiais escollidos para cada unha das pezas elaboradas para a Mostra de Camariñas deste ano, da súa carga histórica e cultural”, afirma a xerente de Stoupa, Begoña Fernández.

Mimi La Bish é unha artesá e deseñadora orixinaria de Gagnoa (Costa de Marfil). Desde que terminou os seus estudos en André Malraux, desenvolve a súa carreira profesional como artesá ata que en 1999, comezou a debuxar e deseñar as súas pezas de bixutería, fusionando bronces e materiais tradicionais en creacións innovadoras e cargadas de simbolismo. É a fundadora de Mimi et sus Perles e ten o seu atelier no centro artesanal de La Cava na cidade de Abidyán.

#DeCostaACosta poderá visitarse ata finais do mes de xuño de martes a sábado en horario de mañá, ou con cita previa a calquera día e hora, chamando ao teléfono 661 436483 ou a través da páxina web www.stoupa.gal.

Stoupa é un escaparate de produtos e servizos da Costa da Morte, deseñados e comercializados por emprendedores e creadores locais, que acolle ademais nas súas salas exposicións de artistas da zona que practican diferentes disciplinas artísticas: pintura, escultura, artesanía, moda ou literatura, entre outras. Nesta ocasión quixo incorporar tamén a creatividade chegada doutros lugares lonxanos, como Costa de Marfil, pero á súa vez moi cercanos, pois a ONG Egueire está arraigada na Costa da Morte, desde onde canaliza a solidariedade e cooperación das xentes da zona cara Costa de Marfil.

SOMBRAS. Pola súa banda, o estudo, galería e obradoiro de arte Garabato, de Carballo, acolle dende o o pasado domingo a exposición gráfica Som(b)ras de Seve Auve. Sobras/Sombras...Sombras/ Sobras, do citado Seve Auve.

“Partindo da multiplicidade e da marabillosa capacidade da linguaxe de facer xogos fermosos de palabras, e do feito de que tiña un montón de ideas descartadas no miolo e no papel, decidín amosar estas dezasete obras feitas coa premisa de darlle luz a estas sombras de sobras que, son por dereito propio, obras de luz en sí mesmas, xa que non hai luz sen sombra, e os que garabateamos liñas nun papel sabémolo. Tampouco sería posíbel a existencia dunha boa idea sen antes descartar outras igual de interesantes (polo menos para min )...así que velaí tedes, Sobras/sombras...Sobras/sombras”, afirma o creador da mostra.

Ao acto inaugural, que foi acompañado dunha sesión vermú, asistiu numeroso público, entre o cal estaban diferentes artistas e creadores de Carballo e da súa contorna.