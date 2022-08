Jabalíes desbocados atacan los ‘pastores eléctricos’ en Negreira

Fieles a su cita estival, los jabalíes han vuelto para devorar los maizales del rural negreirés. Y este año parece que lo hacen con furia loca, tras registrarse en la parroquia de Xallas ataques de estos cerdos bravos a los pastores eléctricos que blindan los cultivos.

Así lo ponía de manifiesto Benigno García, uno de los vecinos más concienciados a la hora de demandar que se ponga coto a la proliferación de estos animales, “porque queremos seguir vivindo do rural, e non nolo poñen doado”. Al hilo, asegura que esta temporada se están ensañando con especial virulencia, hasta el punto de que “nunha das miñas leiras rebentaron o pastor eléctrico que pechaba o cultivo”. Y es que a pesar de que estaba conectado, el animal se ensañó con el dispositivo que envía corriente eléctrica a través de los cables, “pero tamén co propio cableado, e iso que é metálico”, se lamenta García. En su caso, ha optado por los petardos, “porque polo menos escapan cando os sinten”, ya que el resto de remedios caseros –desde despertadores a pelo humano, colonia y demás– no se están revelando particularmente efectivos.

Precisamente, este martes consiguió poner en fuga a un ejemplar de respetable tamaño “pola noite, porque temos que estar encima destes bichos ata á hora de durmir”.

Otras aldeas de la zona en las que tiene constancia de las incursiones de este tipo de fauna son las de Outeiro, A Salgueira o el propio entorno de la iglesia parroquial.

JULIO. También afirma que este verano han empezado a contabilizar entradas en los cultivos de Xallas “dende finais de xullo” y, en su caso, Benigno calcula que “só nunha leira como na que estamos –en Tardeado– de media hectárea arramplaron ben con mil quilos de millo”. Entre las soluciones que cree más efectivas para limitar la presencia de los ungulados está la del control mediante batidas, por lo que pide a los cazadores “máis axuda”.

Y luego está el tema de las indemnizaciones por la pérdida de cosechas: “O ano pasado chamei, pero non pasaron a examinar os danos; agora din que si, que van vir os da Xunta de Galicia”, dice. Porque, como asegura García, y refrenda buena parte de la parroquia, “ó que non estamos dispostos é a traballar e perder cartos para alimentar ós porcos bravos, porque se trata de eles ou de nós”, zanja este agricultor que ha apostado por seguir en el rural.