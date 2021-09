Jabalís sin miedo en Negreira: “Estragáronme cincocentos quilos de millo só nunha leira”

Agricultores de la parroquia de Xallas, en Negreira, han vuelto a ponerse en contacto con este diario para denunciar que los ataques del jabalí a sus cultivos se han recrudecido en los últimos 15 días. Y de nuevo ha sido Benigno García uno de los más afectados, “porque só nunha das miñas leiras deberon estropear como cincocentos quilos de millo”, lamentaba.

La actividad depredadora de estos animales en las parcelas afecta también a otras localidade cercanas, “como Landeira, onde os viron ben grandes”, y según lugareños como Perfecto Barbazán, “logo din que a xente nova non quere asentarse no rural... e como van querer vivir aquí, se estes animais non che deixan?”, apostillaba.

Con él también estaba José García, otro de los profesionales del campo que se hacía eco de otros destrozos en maizales y distintos tipos de cultivo: “Na Salgueira tamén se queixaron de múltiples danos nas súas colleitas”, aporta, achacables también a los cerdos bravos que se mueven entre este municipio y Outes.

Y pueden estar seguros de que lo han probado todo contra ellos: desde poner la radio hasta echar petardos o instalar pastores eléctricos, pero sin éxito. En cuanto a la posibilidad de incrementar las batidas, están de acuerdo que sería un buen método para rebajar el número de ejemplares, “pero o problema é que nesta zona farían falta máis cazadores, porque din que son necesarios ante as características do terreo”. De cualquier modo, dejan claro que “é necesario limitar o seu número; ou os eliminamos a eles, ou eles non eliminan a nós”, clamaban ante la proliferación de estos ungulados.

Atrás quedan otros años en los que Benigno se llegó a pasar “ata 34 noites vixiando as leiras pola noite e durmindo de día”, pero a la vista de los resultados, ahora se lo toma con más calma, “e cando podo paso un par de veces a botar unha ollada”. En cuanto a las ayudas que ofrece la Xunta por daños, “non chegan a nada, porque non me van devolver os setecentos euros que gastei eu en plantar”.

Las visitas de jabalís, habitualmente en grupos, siguen a diario por el rural barcalés. Y Perfecto Barbazán, con una media sonrisa, reconoce que su mujer pone ya el grito en el cielo “por gastar en sementar millo”, ya que una buena parte de su esfuerzo acaba en los estómagos de esos bichos.