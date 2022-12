José Ribagorda será el pregonero de la 55 Feira do Cocido de Lalín

El periodista madrileño y presentador de los informativos del fin de semana en Telecinco, José Ribagorda, será este año el pregonero de la 55 edición de la Feira do Cocido de Lalín. Así lo anunció este sábado el alcalde, José Crespo Iglesias, quien destacó que Ribagorda “é un referente no mundo da televisión e tamén no mundo da gastronomía a nivel nacional”.

Tras destacar la trayectoria profesional del periodista y editor de la web De las cosas del Comer, Crespo recordó que en el año 2011, Pepe Ribagorda recibió el Premio Álvaro Cunqueiro de Xornalismo Gastronómico por el trabajo que hizo en su cadena televisiva a favor de la gastronomía.

El regidor lalinense destacó, por último, que Ribagorda siempre tuvo “afinidade pola nosa festa, xa que ademais de participar nela a través dos premios de xornalismo, despregou unha importante cobertura mediática na cadea de Mediaset de todas as edicións da Feira do Cocido”. Un círculo que se cerrará el domingo día 12 de febrero con el pregón de la feria y su nombramiento como comendador.

MES DO COCIDO. Por otra parte, el XXV Mes do Cocido de Lalín contará con 41 empresas que formarán parte del Compromiso de Calidade, una de las cifras más altas de las últimas ediciones. La concejala de Turismo e Cultura, Begoña Blanco, explica que el año pasado fueron 26 los establecimientos colaboradores. Blanco indicó que el incremento “vén de ratificar o interese que a nosa Feira do Cocido, primeira festa gastronómica internacional de España, desperta como imaxe de marca e evento dinamizador de todos os sectores produtivos”.

De éstas cuarenta y una firmas colaboradoras del Mes do Cocido, veintiuna son restaurantes, a los que se suman una floristería y cinco empresas cárnicas, con alguna nueva incorporación respecto a la edición anterior. A estas se añaden nueve empresas entre las que se incluyen pastelerías, panaderías y firmas lácteas y de quesos, con cinco nuevas incorporaciones respecto a este año y otras cinco empresas que se incorporan este año de vinos, licores y distribuidores. La titular de Turismo recordó que, en base a la propuesta aprobada en junta de gobierno, el acuerdo le será comunicado a las empresas colaboradoras. El siguiente paso será la firma del correspondiente convenio administrativo de colaboración empresarial para la difusión de la LV Feira do Cocido y el posterior abono del importe subvencionado. Las bases establecían un mínimo de 100 euros.

El año pasado fueron 17 los restaurantes que participaron en el Mes do Cocido. La pandemia hizo que el Concello de Lalín aplazara la celebración de la Feira hasta el 24 de abril y se programaron actos desde enero a casi finales del mes de mayo. Aunque hace ya semanas que el cocido llena las mesas de los restaurantes lalinenses, el Mes do Cocido mantiene este año su celebración tradicional en el período comprendido entre San Amaro y San Valentín, o lo que es lo mismo entre el 15 de enero al 14 de febrero. En la próxima edición del año que viene entre los 21 restaurantes que participan en el Mes do Cocido se encuentran cuatro nuevas incorporaciones respecto a la edición anterior.

Esta son las de los restaurantes Km 0; María José, en Vilasoa, en la parroquia de Bendoiro; el San Martín ubicado en O Corpiño, en Losón, y el restaurante del hotel Torre do Deza. El precio estimado por plato será de 30 euros. La concejala anima a lalinenses y visitantes a acudir a Lalín a degustarlo.