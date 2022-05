Jóvenes alzan su voz en Silleda contra el racismo y las fake news

Un centenar de estudiantes de Secundaria de toda Galicia denunciaron en A Bandeira, en el término municipal de Silleda, el impacto que tienen las fake newus, o noticias falsas, y el racismo presente en los medios y en las redes sociales y muy especialmente, entre la juventud. Lo hicieron en un encuentro intercentros o hackathon celebrado en el auditorio de Bandeira y que está incluído en el proxecto EpDLab que, en palabras del director IES Pintor Colmeiro de Silleda “pon o foco no papel do diálogo, da educación e do xornalismo nun contexto convulso como o actual”.

Así, y tras dos años con celebraciones virtuales a causa de la pandemia, el hackathon celebrado recuperó la presencialidad. Un total de 105 estudiantes de Secundaria de los institutos de Silleda, Boiro, Viana do Bolo, Brión y Bueu participaron en esta iniciativa incluida en el proyecto de innovación educativa EpDLab en el que participan grupos de la ESO de varios centros de Galicia, además de otros de El Salvador y República Dominicana.

El encuentro estuvo enfocado a la elaboración por parte de los participantes de microvídeos y diferentes materiales dirigidos especialmente a los adolescentes, pero también a los adultos, a través de los cuales se denuncian los contenidos racistas y las noticias falsas.

En el hackathon los estudiantes trabajaron en grupos en la creación de prototipos o soluciones para determinados problemas. El de A Bandeira se tradujo en una intensa jornada de trabajo creativo.

Los participantes lanzaron el mensaje de que con las actitudes de cada uno se puede construir una sociedad mejor evitando el uso de los estereotipos, desmintiendo los bulos y denunciando los contenidos racistas que vemos en las redes.

La clave para conseguir un entorno digital más diverso, igualitario e inclusivo es, según pusieron de manifiesto los participantes en el encuentro intercentros, es tener más empatía al tiempo que reivindicar que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos.

FILOSOFíA. Hay que indicar que un hackathon es un evento en el que, en un breve espacio de tiempo, un grupo de personas de forma colaborativa intentan crear prototipos o soluciones para una problemática.

El celebrado hace unos días en el municipio de Silleda fue una intensiva jornada de trabajo creativo en el que participó todo el alumnado vinculado este curso al EpdLab, un proyecto de innovación educativa que viene desarrollando la Asociación Galega de Comunicación Social (Agareso) desde 2015 en centros de toda Galicia. La iniciativa trabaja en temáticas como el sexismo, las migraciones, el medio ambiente, el consumo responsable, la veracidad de los mensajes y las fake news, la cooperación internacional, el voluntariado y el activismo a través de herramientas de la comunicación digital como los memes, los gifs, el stop motion, los microvídeos desde el móvil o la contrapublicidad.

EPDLAB. Por su parte, el EpDLab es un proyecto educativo que surge a partir de la reflexión colectiva de varios grupos de la ESO en Galicia, junto a otros de El Salvador y República Dominicana. El alumnado trabaja con herramientas TIC para crear y difundir en la red contenidos sobe la igualdad de derechos, de la participación responsable y de la justicia social, apropiándose de los medios que tienen en sus manos para participar en acciones innovadoras de cara a la comunicación inclusiva, el desarrollo social y a la denuncia de la desigualdad.