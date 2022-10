La cofradía noiesa facturó 1,6 millones en seis días

El inicio de la campaña marisquera en Noia estuvo marcado por la toxina, que retrasó la vuelta a los arenales casi un mes. El patrón mayor, Santiago Cruz, reconocía este jueves que “estamos contentos porque librámonos da toxina. Non son biólogo pero a experiencia e máis o que me dicía a bióloga da confraría era que ata que viñeran temporais fortes non ían a baixar os niveis, e así foi. Sacamos un peso de encima, e oxalá que non veña máis”. Durante los seis días de trabajo, por las lonjas de Testal (en Noia) y O Freixo (en Outes) pasaron más de 280 toneladas de bivalvo, alcanzando una facturación aproximadamente de 1.600.000 euros.

Todo pese a que ha sido un inicio de campaña atípico: las mariscadoras de a pie no pudieron faenar en la primera jornada debido a las mareas, los temporales no se lo han puesto fácil a los profesionales y las fábricas –principales clientas del marisco de las concesiones de la ría noiesa– no pujaron por el producto dos días porque la marea roja impidió que llevasen muestras para evaluar el bivalvo.

El dirigente de la entidad marinera explicó que “as capturas de berberecho bastante ben pero os prezos do de segunda –el más abundante–, sobre todo, non moi ben. Está indo a 5 € e algo e tiña que ir a 8 mínimo. Hai unha crise mundial e non hai demanda. A ver se van subindo porque é un berberecho de calidade e é unha pena”, afirmó.

Este miércoles el berberecho de primera categoría alcanzó un precio medio de 12,62 euros, el de segunda se pagó a 5,23 € el kilo, el de tercera a 4,29 y el de cuarta, el de menor tamaño, sobrepasó los 3 euros. Por el kilo de almeja fina se pagó de media 56,83 euros la de primera, a 32,88 la de segunda y a 23,22 euros la de tercera; la babosa a 18,41 y 11,70 euros, y la japónica a 15,05 y 7,73 euros.

Los mariscadores tienen el cupo máximo y “o berberecho e xapónica cólleno ben, pero hai quen colle pouca babosa e fina. Fan un xornal moi bo”. Además, ahora la industria ya empezó a comprar: “Din que a vianda aínda non dá o rendemento óptimo para eles, por iso non o pagan tanto. O principal é arrancar, agora a ver se vai mellorando e suben un pouco os prezos”, concluyó Santiago Cruz.