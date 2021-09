La crispación política salpica a unas Festas da Barca que harán posibles las donaciones

La romería de la Virxe da Barca se celebrará como Dios manda gracias a las donaciones de particulares y profesionales que, en las últimas horas, llegaron a una comisión de fiestas. El problema estaba en que en el último pleno la oposición rechazó subvencionarla, pero ahora tanto los artistas como vecinos e incluso fogueteiros suplieron esos fondos, a la espera de divulgar un programa que blindarán medio centenar de voluntarios de Protección Civil.

Previamente, la comisión criticó la “falta de respecto institucional” de cinco ediles de la oposición. Tres del PP y dos no adscritos. “O único que queriamos, de igual xeito que o ano pasado, é poder lembrar con entusiasmo e morriña unha Barca que agardamos, estea máis preto de voltar, máis este desexo foinos arrincado de súpeto” indican.

La polémica viene derivada del pleno celebrado esta semana. El gobierno local socialista planteaba una modificación de crédito con unos 400.000 euros para gastos diversos, entre ellos una partida de 10.000 euros para sufragar los costes de unas fiestas denominadas como de “transición” a la normalidad. El PP y los no adscritos, Mónica Vilela y Manuel Caramés, sacaron adelante una enmienda en la que se daba cobertura a gastos por importe de 153.885 euros. Se recogían 112.170 € para la escuela infantil, y 27.500 para el campo de fútbol entre otras partidas.

Para el alcalde, Iago Toba (PSOE) es una muestra más del “bloqueo constante” de unos ediles unidos “para restar” e intentar “desgastar” al gobierno local. Lamentó que esto suponga que “tiraron abaixo algo que na historia de Muxía nunca se tocou. E agora ata a financiación da romería tiran abaixo sen dar ningunha explicación ós veciños”. Critica que esta “unión antinatura” está perjudicando a los ciudadanos, y que se mantendrá para “obstaculizar” todo lo posible hasta final del mandato. Toba asegura que pese a las “estratexias escuras do PP”, continúa con ganas:”Imos seguir traballando coa mesma ilusión”.

La portavoz popular, Sandra Vilela, se siente “defraudada” con el anuncio en clave política de la comisión. Desde su punto de vista “estase instrumentalizando a comisión de festas para dar un golpe político á oposición”. Quiso dejar claro que “nós non quitamos nin damos permisos para as festas”. Defendió su postura de que este no es el año indicado para celebraciones. Tampoco comparte que se gasten 10.000 € del remanente “cando están dicindo que non hai cartos para gasolina”, aseguraba en la sesión.