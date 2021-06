La neurociencia después de Paula

El Proyecto Foltra nace en 2006 bajo la dirección médica de Jesús Devesa, consolidándose en 2008 con la inauguración del centro, autorizado por la Xunta, para la rehabilitación física e intelectual del paciente con daño neurológico, central o periférico, congénito o adquirido.

En él se tratan una serie de patologías neurológicas, como parálisis cerebral infantil, lesión medular, traumatismo cráneo encefálico, accidentes cerebro-vasculares o enfermedades degenerativas. En su larga lista de premios, Devesa atesora el del mejor trabajo publicado en una revista internacional, concedido por la Sociedad Española de Endocrinología en tres ocasiones; el de Investigación, convocado por la Fundación Salud 2000; el de Excelencia Gallega en Investigación; o el Faam de Oro, que otorga la Fundación Almeriense de la Discapacidad.

Él y su esposa, Ana Peleteiro, figuran en el selecto club de Gallegos del Año, título que concede el Grupo Correo Gallego, en reconocimiento a su brillante labor científica y humana.

En 2017 fue invitado a formar parte de la Royal Society of Medicine, con sede en Londres, una de las sociedades científicas más importantes del mundo, y a figurar en el The Wall of Honour (Muro de Honor), panel en el que están los nombres de científicos de talla mundial como Isaac Newton y Einstein junto a otros 850 insignes científicos de todo el planeta.