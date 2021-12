La rehabilitación en auge, supone un revulsivo para la economía muradana

La crisis sanitaria derivada de la pandemia del covid atacó económicamente a muchos sectores, pero las empresas de construcción y rehabilitación se han impulsado al calor del auge de la vivienda, las reformas y la llegada de fondos, reivindicándose como clave para salir de esta delicada situación.

La junta de gobierno local de Muros concedió el pasado 22 de diciembre seis licencias para rehabilitación y nueva construcción y una de primera ocupación. Una tendencia que, según indicaron fuentes municipales, se mantuvo a lo largo de 2021, lo que supone también la reactivación del sector inmobiliario en la localidad muradana.

Aseguran que en ello ha influido la agilidad en la tramitación de los permisos por parte del departamento de Urbanismo, que también son importantes para fomentar y dinamizar la economía local. No hay que olvidar que estas inversiones generan empleo en mano de obra directa.

Por otro lado, conviene recordar que, en los últimos tiempos, el ejecutivo local, que lidera la popular Inés Monteagudo Romero, trabajó para reactivar las ayudas del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de cascos históricos que permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad en las viviendas de la zona antigua de la villa.

En este sentido, la regidora comentó que también se incrementaron las solicitudes de licencias para rehabilitaciones en el casco, así como la demanda de información sobre el acceso a las ayudas. En cuanto al ARI, explicó que están “pendientes de acabar con los convenios que ya estaban firmados del año 2016 y 2017; no se pudieron firmar más porque se paralizaron pero nosotros los reactivamos de cara a volver a optar a esos fondos porque mientras no ejecutaras los que tenías no te dejaban pedir más”.

Entre los objetivos principales de estas ayudas se encuentra la importancia de preservar el valioso legado arquitectónico y patrimonial de esta zona, así como contribuir a fijar población de forma estable en este lugar emblemático de Muros.