La renta media per cápita de los grandes concellos es de 10.800 €

Dicen que nacemos y morimos solos y que todo lo que encontramos por el camino no es más que un regalo del destino, a veces demasiado envenenado. Pero la soledad no es algo que habitualmente se elija. Uno de los datos más llamativos de la estadística es la cantidad de hogares que hay en esos municipios con un sólo miembro que, en gran parte de los casos, suele ser una persona mayor sin familia o con familiares que se encuentran lejos. Me pregunto cuántos de ellos elije como una opción de vida la soledad y la no dependencia. Y aún siendo así, aún con una mente intacta y fuerte, el cuerpo siempre acaba mostrando su debilidad, y para el solitario, el silencio se convierte, con frecuencia, en el único compañero de partida.