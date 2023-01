Lalín estudia medidas de presión contra la subida de la AP-53

Lalín no se conforma, no quiere permanecer de brazos cruzados y se plantea liderar las medidas de presión contra la nueva subida del peaje de la autopista AP-53, una de las más caras del Estado y a la que no se aplican descuentos. El alcalde de la capital del Deza, José Crespo, anunció este martes que va a convocar a representantes de diversos colectivos del concello a una reunión para abordar “as posibles accións a desenvolver con respecto ao inasumible prezo da AP-53” e intentar que al menos esa autopista “conte cos mesmos descontos e bonificacións dos que desfrutan os usuarios da AP-9”.

Así, Crespo ha convocado para el jueves 12 de enero, en la sala de juntas del Concello, al presidente de la patronal AED, David Campos; a representantes de Comercio, Hostalería e Industria; a representantes de empresas de transporte de viajeros; a un representante del transporte de mercancías y a los responsables de las cooperativas ganaderas da zona, entre otros, para consensuar “aquelas accións que se poderían levar a cabo ou que se deberían facer para que o goberno do Estado negocie bonificacións con Acega, ou que a transfira á Xunta de Galicia para que sexa o ente autonómico quen se encargue de negociar esas rebaixas” y que al menos los usuarios de Lalín y comarca, “poidan abonar uns prezos similares á AP-9”, y no unos precios “totalmente inasumibles como se levan pagando dende hai anos e que se agravaron de xeito importante dende o 1 de xaneiro cunha suba de un 4% máis”.

Según informan desde el Concello de Lalín, en la reunión del día 12 todos los participantes podrán poner sobre la mesa “aquelas medidas que entendan necesarias para que se cumpran as peticións, algunhas delas mesmo aprobadas por maioría do Parlamento do Estado, para conseguir baixar ditos prezos”, indicó el alcalde.

ALZA. Y es que de nada han servido las protestas y peticiones de colectivos e instituciones para que no se aplicara en este 2023 la subida. Desde el 1 de enero, el alza aplicada por la concesionaria (Autopista Central Gallega) oscila entre el 2,3 y el 5,2 por ciento. Con la nueva tarifa recorrer los 41 kilómetos que separan Santiago y Lalín por la AP-53 cuesta 6,40 €, el doble que cuando se inauguró esa vía en el año 2003.