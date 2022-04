Lalín recupera el desfile del Cocido con mejores premios

El Ayuntamiento de Lalín está preparado para colgar este domingo el cartel de lleno con la celebración de la LIV Feira do Cocido, que este año recupera su tradicional desfile, por lo que las calles de la capital del Deza se llenarán de música y color.

Así, tras la Encomenda del Cocido y el pregón, se celebrará el desfile, que estará precedido del Cocido Correodiro, con la presencia de los entroidos tradicionales gallegos.

El desfile contará con numerosas carrozas, comparsas y agrupaciones musicales. Participarán Carballo da Manteiga, Os Dezas de Moneixas, Cabezudos de Laxeiro, A Carqueixa da Veiga, Vellaróns de Riós, Miúdos de Arcade, Val do Deza de Goiás, entroidos de Samede y Cobres, Aprodeza, folión de Mormentelos, Sello, Atios, Cabaleiros de Lalín, Luces de Tomiño, Botos, rondalla Pontellas, A Carballeira de Cercio, Aturuxo de Ribadeo, Gandeiros do Deza y el folión de A Veiga. Este año aumentan la dotación destinada a premios, que alcanza los 5.300 €, y serán siete y no cinco como había hasta el momento. El primero es de 1.050 euros.

Se vallarán las calles Principal y Joaquín Loriga, entre Pintor Laxeiro y Wenceslao Calvo Garra por ambas márgenes, en la parte derecha junto a las farolas y en la izquierda delante de los parterres para evitar daños.

Indicar que este jueves se presentó el nuevo Libro do Cocido, que recoge la historia de las 54 ediciones de la Feira do Cocido y que coordinó el cronista lalinense Daniel González Alén.

Además, Concello y Subdelegación del Gobierno han coordinado un dispositivo de seguridad y tráfico para la celebración de la edición 54ª de la ya internacional Feira do Cocido de Lalín. Habrá controles de circulación en los accesos a Lalín y también de alcoholemia y drogas durante todo el fin de semana.