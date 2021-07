Lalín trabaja para dotar al Museo da Marioneta e Xoguete de piezas únicas

Lalín trabaja para dotar al Museo da Marioneta e do Xoguete de piezas únicas de gran valor y acaba de aprobar la contratación de la parte expositiva de la instalación, que tiene su sede en el Pazo de Liñares y que abarca la parte de entrada al edificio, la antigua biblioteca y una sala cedida por la Diputación. Así lo avanzó la concejala de Cultura, Begoña Blanco, quien apuntó que está previsto que los trabajos finalicen a principios de julio y que las nuevas salas se puedan inaugurar a lo largo de este mismo mes.

Sobre las piezas únicas con las que se quiere dotar al museo, Blanco avanzó algunos nombres como el de los Cabezudos de Laxeiro, obra de Luchi Iglesias, inspirados en el cuadro A familia da Romea o los Papamoscas de Santiso. El Concello trabaja, además, en la posible cesión de los cabezudos de Willy.

Con estas iniciativas el Concello de Lalín sigue recuperando el Museo de la Marioneta que cerró sus puertas en 2019, justo cuando cumplía su mayoría de edad, los 18 años. Durante todo ese tiempo el museo fue gestionado por Viravolta Títeres, que anunciaba su cierre ante la falta de apoyo y ayudas para poder mantener el contenedor cultural que tanta fama había dado a Lalín.

MACROPROYECTO El actual gobierno municipal anunció que daría todos los pasos necesarios para su recuperación, y así lo está materializando, aunque el proyecto del Ejecutivo de José Crespo va más allá y su intención es convertir a Lalín en un referente museístico. Así el alcalde presentó a principios de este año un ambicioso proyecto dirigido a unificar la oferta de la capital del Deza.

Así Lalín podría contar en el futuro con hasta media docena de museos repartidos por distintos puntos del municipio. “Queremos hacer una unificación con los museos de Lalín. Tenemos el museo científico, por así decirlo, que es el de Ramón María Aller y de hijos ilustres de Lalín. Luego nos hemos propuesto hacer un museo para dos cosas en las que somos potentes: artes plásticas y música. Y, además del de Liñares, (que volverá a acoger en breve el Museo do Xoguete e da Marioneta) negociamos poder hacer un concierto con el etnográfico de la Casa do Patrón. Y, como no queremos hacer bolsas aisladas en este tema, también haremos un quinto museo dedicado a los castros. Hemos comprado en Donramiro casas abandonadas y una finca porque nuestra idea es tener un museo castrexo. Junto a esos cinco elementos, nos quedaría completarlo cuando la Diputación nos ceda la casa abandonada en Mouriscade. Así tendríamos un pack perfecto con un poco de todo”.

Y mientras ese macroproyecto va cobrando forma, consiguiendo financiación y acuerdos, hoy por hoy quien visita la villa de Lalín, además de probar su gustosa gastronomía, también puede disfrutar del contenido de los museos que ya funcionan con éxito, como el Ramón Mª Aller, gestionado por el Concello, o el Museo Etnográfico Casa do Patrón, gestionado por la asociación que lleva este nombre y ubicado en el lugar de Doade (Codeseda).