Lalín y el Cocido dejan huella en el latino Miami

El Cocido de Lalín no quiere tener fronteras, y tras su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha cruzado el charco, de la mano, como no podía ser de otra forma, del alcalde, más embajador del Deza que nunca, José Crespo, y una representación de empresarios, para dejarse querer en la ciudad más latina de Florida: Miami. Un viaje muy criticado por los partidos de la oposición a los que Crespo acusa de hacer gala de una clara “miopía política” por no entender un acto que, a su juicio, fue el de mayor promoción exterior tanto de la Feria como de la capital dezana.

Allí en Miami, más de 350 personas abarrotaron el Hotel Bilmore, en la presentación de la Feira do Cocido. Una cita histórica que sirvió para degustar el plato y hermanar a la ciudad americana con Lalín, estrechando más los lazos entre el Concello y la comarca dezana con los empresarios estadounidenses y los gallegos en la diáspora.

El acto también valió para ampliar la nómina de comendadores. Así, recibieron la capa de Florentino el pintor forcaricense, José María Barreiro; Alicia Machado, artista, actriz y presentadora venezolana; José Luis Rodríguez, El Puma, que recibió una atronadora ovación del público que llenaba el salón del Bilmore; el productor de televisión de Cesuras, Carlos Vasallo, afincado desde hace años en Miami, y el comisionado del Distrito 3, Joe Carollo, político nacido en Cuba y alcalde de Miami en dos ocasiones.

A la vuelta tanto el alcalde como el presidente de la AED, Antonio Lamas, hicieron un balance muy positivo de un periplo del que José Crespo destacó la enorme cobertura mediática en torno a un Cocido que calificó como “unha ferramenta económica de moito nivel”.