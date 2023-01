Las Torres do Allo van a reabrir al público en Zas desde el próximo sábado

El diputado de Patrimonio, Xosé Lois Penas, y el alcade Zas, Manuel Muíño, acaban de rubricar en la sede provincial el convenio de cooperación para la gestión de la atención de visitantes a las Torres do Allo durante el ejercicio 2023. En virtud del acuerdo firmado, la Diputación coruñesa abonará al Ayuntamiento de Zas el importe de los gastos no cubiertos por ingreso de la actividad, hasta un máximo de 50.000 euros.

Así, el Concello de Zas se compromete a abrir el pazo del 7 de enero hasta el 30 de diciembre y prestar atención al público durante su visita, además de llevar a cabo otras actividades como la elaboración de un programa de comunicación, desarrollo de talleres didácticos, la promoción y gestión de reservas o las visitas guiadas.

Las torres tienen previsto reabrir sus puertas del 7 de enero al 14 de julio, no siendo en Semana Santa, todos los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 19.00 horas, y de 11.00 a 20.00 ya durante la Semana Santa. De 15 de junio a 15 de septiembre, de lunes a viernes entre las 11.00 y las 20.00, y los fines de semana de 11.00 a 21.00 h. Ya del 16 de septiembre al 30 de diciembre, sábados, domingos y festivos desde las 11.00 a 19.00 h.

CIERRE. Y hay que reseñar que permanecerá cerrado al público entre el 1 y el 6 de enero, además de los días 24, 25 y 31 de diciembre.

“O convenio”, abundaba Penas, “renova o noso modelo de xestión do patrimonio cultural da provincia, no cal se interrelacionan os aspectos puramente materiais, coma os edificios e as montaxes e expositivas, co obxectivo último de facer do espectador un actor activo e achegar o patrimonio á todo tipo de públicos”, según destacaba.

De la misma forma, el diputado recordó que la institución provincial lleva en los últimos años realizando numerosas actuaciones que están encaminadas a la protección, conservación, rehabilitación, musealización y puesta en valor de las Torres do Allo.