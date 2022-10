Laxe valoriza a carpintería de ribeira e afonda na aposta polo patrimonio local

O Concello de Laxe recuperou a embarcación de baixura que, dende había varios anos, recibía aos visitantes que se achegaban á capital municipal pola estrada AC-429. O resultado final do proxecto de restauración foi dado a coñecer na tarde do venres, nun acto no que participaron, entre outros, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o alcalde laxense, José Luis Pérez.

Trátase dun barco, de 18 metros de eslora, que foi acondicionado dentro da iniciativa de posta en valor e musealización da carpintería de ribeira no municipio. No plan de actuacións contemplouse a recuperación da estrutura de madeira deixando á vista as cuadernas, a quilla, a roda e o codaste, ademais de tratar a madeira e suxeitar os barraganetes existentes.

Tamén se procedeu á colocación duns paneis informativos na contorna da nave que conteñen material do arquivo fotográfico Vidal, o cal reflicte a historia do oficio e das embarcacións tradicionais co fin de poñer en valor o patrimonio cultural da zona.

O orzamento total das intervencións ascendeu a 18.131,85 euros, sendo o 85 % financiado polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte.

Ao acto de presentación, ademais da conselleira e do rexedor, acudiron tamén o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor; a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez; o presidente do GALP, Evaristo Lareo, e o xerente do mesmo, Guillermo Fernández; o patrón maior de Laxe, Manuel Villar; o delegado da Real Liga Naval Española, José Manuel Pato; o responsable do Museo do Mar de Laxe, Joaquín Vidal; o fotógrafo Luis Polo; e membros da corporación local, entre outros.

IDENTIDADE. Dende o Concello de Laxe agradecen o apoio de entidades como o GALP Costa da Morte e a Xunta de Galicia por “facilitar os procedementos de mellora e renovación de estruturas que para nós, como pobo mariñeiro, son un sinal de identidade”.