Lecturas educativas con cans na Laracha

A Laracha. No marco do programa Outono de contos, organizado polo Concello da Laracha co propósito de fomentar a lectura entre os máis cativos, este ano incluíuse como novidade a lectura educativa con cans.

Trátase dunha iniciativa que ten por obxecto mellorar as habilidades de lectura dos nenos de entre cinco e once anos de idade mediante a intervención de cans especialmente adestrados para establecer con eles unha conexión emocional e relacionarse co lector segundo as súas necesidades.

O pasado venres na biblioteca do centro sociocomunitario de Caión desenvolveuse a primeira das tres xornadas previstas. A seguinte será en Paiosaco o venres da próxima semana entre as 17.30 e as 19.30 horas. As últimas prazas dispoñibles outorgaranse por orde de inscrición na biblioteca desa localidade.

O 11 de novembro será a terceira e última cita na biblioteca da Laracha. Aínda que as prazas xa están cubertas, todas as persoas interesadas aínda poden anotarse na lista de agarda.

Outro dos eventos previstos no programa Outono de contos é o obradoiro para bebés titulado Arrolos, de Mamá Cabra, que tivera que aprazarse por causas alleas ao Concello larachés.

A nova data é o domingo 6 de novembro a partir das 12.00 horas na casa da cultura da Laracha, con entrada libre e gratuíta. M. l.