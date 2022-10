Lembrando vellos tempos na sétima Muiñada de Vimianzo

A capital de Soneira viaxou no tempo para lembrar anos pasados no marco da sétima Muiñada de Vimianzo, unha celebración que pretende rememorar as actividades que décadas atrás se facían polo tempo da esfolla do millo. Música, gastronomía, rutas teatralizadas, xogos, visitas guiadas, concursos de debullado, artesanía e ata unha foliada cativa encheron de vida os muíños da Gándara e da Agra na xornada do sábado, pero a festa continúa o domingo cun roteiro para seguir as pegadas celtas, de San Fins a Ogas, guiado por David Roget, e tamén coa disputa da carreira popular A Milla do millo. Será antes da sesión vermú que pechará a festa deste ano, e que correrá a cargo da vimiancesa Tania Caamaño e Andrés Boutureira.

A celebración comezou cunha ruta teatral polos muíños de Cambeda. Un percorrido de catro quilómetros por unha paraxe chea de fervenzas. Os participantes víronse sorprendidos por muiñeiros, lavandeiras e ata un crego, que saíron ao seu paso.

Ao mediodía chegou un dos pratos fortes da xornada: a sesión vermú no muíño da Gándara na que nenos, mozos e maiores bailaron animadamente ao ritmo dos sons musicais de Xisco Feijóo, que estivo acompañado por Xan Pérez.

Xa pola tarde, nas carpas habilitadas ao carón do Muíño da Agra, os asistentes puideron desfrutar dun serán de xogos e visitas guiadas ao muíño da man de Manuel Rial. De seguido comezaron os xa tradicionais concursos de debullado de millo, lanzamento de pallas e construcción de castelos cos carozos. A celebración complementouse con varios postos de artesanía, entre eles un adicado ao encaixe de bolillos no que as palilleiras da Asociación As Nemanquiñas, ataviadas con vestimentas de época, rememoraron as populares palilladas. Celebrouse tamén unha foliada cativa.

Cando o sol foi caendo, a música comezou a soar. O primeiro concerto do serán musical correu a cargo de Pan sen fron, que deu paso a unha foliada con grupos da comarca e a unha cea tradicional, con opción vegana para que ninguén se marchase da festa con fame.

Por diante quedaba unha longa noite musical cos concertos de Xurxo Fernandes, Budiño e Os do Fondo da Barra.

Sen moito tempo para recuperarse quenes desexen seguir desfrutando desta celebración con mirada posta no pasado terán que erguerse cedo, pois a partir das 10.30 horas comeza unha nueva ruta a pé por Sanfíns e Ogas. E aqueles que prefiran correr poden sumarse á Milla do millo, unha carreira popular pola capital de Soneira.

Gañadores e vencidos, ademais de veciños e visitantes, están convidados despois a unha sesión vermú no muíño da Agra amenizada pola vimiancesa Tania Caamaño e Andrés Boutureira.

CHERINKAS. Esta popular celebración, que cumpriu xa sete anos, está organizada pola Asociación Cultural Cherinkas, coa colaboración do Concello de Vimianzo e a Deputación da Coruña. Colaboraron tamén no desenvolvemento da mesma outros colectivos vimianceses como a Asociación Cultural Trubisquiña e o clube de atletismo Terra de Soneira. Dende a organización agradecen “inmensamente” o apoio e a axuda da veciñanza vimiancesa, que é fundamental tamén para que sexa todo ún éxito. Despois dun merecido descanso, toca pensar na oitava edición.