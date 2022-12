Licenza para unha empresa téxtil que se implantará no parque larachés

A Laracha. O goberno Local acordou conceder a unha empresa do sector téxtil a licenza de obra para o acondicionamento do terreo dunha parcela de 5.141 metros cadrados de superficie situada no polígono da Laracha, onde construirá as súas instalacións produtivas.

O Concello celebra a futura implantación na Laracha desta nova empresa e que o parque empresarial continúe enchéndose de actividade, “o que significa a xeración de novas oportunidades que beneficien o movemento económico e a xeración de emprego no municipio”, afirman.

Segundo os últimos datos achegados por Suelo Empresial del Atlántico, o polígono larachés presenta actualmente unha ocupación do 82 %, “dato que pon de manifesto a necesidade da súa ampliación”, engaden. Os trámites para habilitar máis solo empresarial xa están en marcha.

O executivo larachés tamén concedeu unha licenza urbanística a un particular para a construción dunha nova vivenda unifamiliar no lugar de Alvite da parroquia de Caión. Asemade, aprobou a prórroga por un ano do contrato do servizo de axuda no fogar a Siad 24 Galicia S.L.

Segundo informan dende o o goberno local a referida prórroga faise nos mesmos termos dos dous últimos anos, contemplándose a prestación de 12.000 horas de servizo básico e outras 47.334 de servizo de dependencia por anualidade. O Concello destina en cada exercicio en torno a 800.000 euros para poder financiar este importante servizo social. M. Lavandeira