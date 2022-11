Licitan la ampliación que triplicará el área empresarial de Santa Comba

Pode demorar máis ou menos, pero a ampliación do polígono de Santa Comba está xa en marcha, e quen o queira ver, que o vexa... e senón, ten as portas da dimisión abertas para que non continúe a molestar. Vai por algún aspirante a político que no seu día cuestionou que se chegara a dimensionar a área empresarial da capital xalleira, cunhas formas ademais que non son dignas dun veciño que se teña por tal nun municipio tan noble como o de Santa Comba. Está claro que en calquer outro lugar xa estaría avergoñado, e ninguén volvería a saber del, pero todo semella que vai continuar intentando enganar a quen lle escoite (aínda que a este paso, cada vez vai ser menos xente). Como sempre, aquí seguiremos para llo lembrar.