Limpezas nas marxes viarias para previr incendios en Área

··· A Xunta encomenda á empresa pública Seaga o control da biomasa nas marxes das estradas autonómicas, o cal impulsa o despexe e roza de vexetación na zona de dominio público das estradas autonómicas. Xa se actuou en estradas da Coruña: na AC-441 en Vimianzo, na AC-432 en Camariñas e na AC-552 en Dumbría.

··· A nova encomenda prolonga os traballos que se veñen desenvolvendo para a limpeza e despexe destas áreas. As tarefas desenvolvidas entre maio do ano pasado e abril de 2022 na rede de estradas da Xunta das catro provincias galegas permitiron rozar máis de 7.500 km2 e eliminar do dominio público de estradas vexetación susceptible de provocar lumes ou que supoñía un risco de caída na calzada.

··· Este contrato tamén posibilita dar cumprimento ao acordo do pleno do Parlamento de Galicia do 25 de setembro de 2019, polo que se insta ás administracións públicas a impulsar unha redución progresiva do uso de herbicidas nas marxes das estradas.