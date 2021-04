Limpian viales y plantan árboles en un tramo igual al trayecto Ames-Portosín

“Non é un obradoiro máis”, explica el director del taller ForestAmes-Brión, Andrés Novo. Y es que la formación que está recibiendo el alumnado trabajador incluye un apartado teórico práctico en el que realizan actuaciones de interés municipal, en este caso en el sector forestal. Pero es que cuando finalicen, contarán con el certificado de profesionalidad oficial reconocido por el Ministerio de Educación, de 410 horas, para trabajar en empresas forestales. Y también obtendrán el carné que les permite aplicar los productos fitosanitarios.

Novo incide en que “esta formación, que non está recollida nos módulos do obradoiro, permite ampliar a formación do alumnado e diferencialos doutros traballadores que tan só saben facer traballos de limpeza e repoboación. Isto permite que dito alumnado sexa máis competitivo á hora de intentar entrar no mercado laboral e adaptarse ás novas tecnoloxías”, apostillaba.

También se puso sobre la mesa el esfuerzo de ambos ayuntamientos para que los integrantes del taller dispongan de maquinara con la que realizar sus prácticas, así como salidas de campo, a Mazaricos y Outes, para ver trabajos reales de repoblación, o demostraciones como la que se va a realizar el próximo martes, 27 de abril, sobre trabajos de tala de madera con la empresa Husqvarna a cargo de un especialista en el manejo de la motosierra.

El mandatario local aseguraba en su visita que “coincido co director do obradoiro en que este non é un obradoiro habitual, xa que se está dando máis formación ao alumnado do que inicialmente está previsto no certificado de profesionalidade oficial recoñecido polo Ministerio de Educación. Estase facendo un importante esforzo por parte do persoal docente para dotar de máis capacidades ao alumnado traballador, algo que é de agradecer, xa que dito alumnado sairá deste obradoiro con maiores oportunidades para acceder ao mercado laboral”, anticipaba sobre futuras posibilidades.