Liño convertido en moda para encher de cor o vivo castelo de Vimianzo

A Mostra de Artesanía en Vivo do Castelo de Vimianzo pechou o ciclo de actividades de verán cun aplaudido e concorrido desfile de moda en liño, que foi presentado polo modelo internacional vimiancés Damián Álvarez. O patio de armas volveuse transformar en pasarela para que veciños e visitantes poidesen contemplar as coleccións deseñadas pola Asociación de Amigos do Liño.

Foron dezasete as modelos, todas voluntarias e de Vimianzo, as que exhibiron os deseños baixo a coordinación da zaense Tania Carreira. Cores naturais e pinceladas de negro marcaron a liña de moda, tanto de rúa como para noivas, que se amosou na fortaleza vimiancesa.

Carmen Riveiro, presidenta da Asociación de Amigos do Liño, subliñou que “incorporamos de novo o negro aos vestidos de noiva porque, segundo poidemos ler recentemente nunha reportaxe de Nova York, as noivas volven casarse con traxes negros, algo que nós xa propuxemos hai oito anos noutra colección”.

Como novidades, no desfile do castelo vimiancés tamén se exhibiu unha liña de toallas de praia elaboradas con teas recicladas e, como non, Amigos do Liño tamén avanzou as tendencias do próximo outono-inverno dando a coñecer unha novidosa colección de abrigos.

Un desfile ao que asistiron a alcaldesa, Mónica Rodríguez, e tamén numerosos alcaldes e concelleiros de municipios da Costa da Morte. A cita coa moda foi pechada cun concerto musical da A. C. Trubiskiña.

Previamente á conversión do castelo en pasarela de moda, pola mañá celebrouse un novo obradoiro artesán, no que nenos e maiores aprenderon as técnicas da encadernación con coiro, da man de expertos da asociación Aspadex, de Cee.

Este xeito de achegar as artesanías ao público en xeral colleitou un grande éxito ao longo de todo o verán, no que, tanto os veciños e veciñas como os numerosos turistas que visitaron o castelo, poideron aprender a palillar, a tecer con palla, a modelar o barro, a elaborar maquetas de barco e tamén se adentraron nas técnicas da bixutería.

A fortaleza vimiancesa foi igualmente un punto de encontro da cultura, o coñecemento e a historia a través das visitas guiadas e teatralizadas. Este domingo, día 11, desenvolveranse as últimas rutas teatralizadas, coas que Os Quinquilláns axudarán a coñecer máis polo miúdo o pasado do castelo. Haberá dúas quendas, ás 12.30 e ás 17.00 horas.