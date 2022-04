Llaman a los cien más solidarios para el xantar que luchará contra el cáncer

La concejalía de Benestar Social e Promoción da Saúde hace un llamamiento a las cien personas más solidarias de A Maía para que se sumen al Xantar solidario que ofrece la posibilidad, dentro del Mes da Saúde y por apenas 15 euros, de echar una mano a la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. Colaboran el CIFP Compostela, el restaurante A Ostrería, y las cafeterías de las casas de la cultura de Bertamiráns y de O Milladoiro.

El almuerzo solidario llegará el sábado 23 de abril a la casa de la cultura de Bertamiráns, y los interesados en sumarse tendrán que inscribirse previamente enviando un correo electrónico a la dirección amesjornadasaludmental@gmail.com. Tendrán, además, prioridad a la hora de sumarse los participantes en la jornada de salud mental y los integrantes de las asociaciones de este ferial.

La edil de Benestar Social e Promoción da Saúde, Luisa Feijóo, indicaba que “aproveitando a xornada que imos ter da Feira da Saúde e da primeira xornada de saúde mental infanto-xuvenil, dándolle unhas voltas, decidimos que o axeitado sería ter un xantar solidario. O que se recade repartirémolo con dúas asociacións, AECC e ASANOG. Para iso contaremos coa colaboración de Manel e de Maica, e loxicamente dos responsables das cafeterías das casas da cultura, que prestarán as súas instalacións e cociñas para que isto poida saír adiante. Animamos a todas aquelas persoas, tanto os que veñan á feira ou á xornada como ao resto da veciñanza a que participen neste evento solidario, no que imos elaborar unha serie de pinchos con produtos da terra e con cociña saudable”.

Se trata de una comida de pie para que las personas que participen en la Xornada de saúde mental y en la Feira da Saúde e Ben-Estar puedan hablar e intercambiar experiencias. El menú estará compuesto por maki de lacón con grelos; empanada gallega; chupito de crema de calabaza al curry con pipas; tosta de espelta con aguacate y salmón; espeto de cerdo y piña a la soja; pollo con tomatitos y albahaca; pulpo a la mugardesa; escalibada con ventresca y surtido de quesos gallegos. Será un menú saludable en el que se van a emplear productos locales y de cercanías. Además, una parte del mismo va a ser previamente elaborado en la cocina de la cafetería de la casa de la cultura de Milladoiro y otra parte del menú lo preparará el propio día del almuerzo la cocina de la cafetería de la casa de la cultura de Bertamiráns.

Con Feijóo estuvieron en la presentación la técnica municipal del departamento de Promoción da Saúde, Rosana Martínez, el maestro de sala en el CIFP Compostela, Manel Oliveira, la responsable de la cafetería de la casa de la cultura de Bertamiráns, Rosa González, el responsable de la cafetería de la casa de la cultura del Milladoiro, José Luis Vázquez, la presidenta y tesorera de la junta local de Ames de la Asociación Española Contra el Cáncer, Esther Souto y Amparo Brea, la coordinadora y la administrativa de la Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, Yenny Rodríguez y Sara Tubio (Maica Couto, de A Ostrería, no pudo asistir).

Precisamente, Esther Souto destacó que “a AECC vén por segundo ano á Feira da Saúde de Ames porque nos parece unha iniciativa ideal para estar en contacto coa poboación, para que nos coñezan e para os que teñan algunha necesidade ou preocupación se acheguen ao noso stand e se informen. Estaremos non só no stand do concello o día da Feira, senón que este ano haberá tamén unha nova iniciativa, neste caso unha axuda no aspecto psicolóxico ás persoas doentes de cancro e as súas familias. Paréceme unha iniciativa moi boa e espero que co tempo se vaia consolidando. É unha maneira máis de axudar ao que nós queremos, que é a investigación contra o cancro. Se non hai investigación é imposible a axuda”.

Y Yenny Rodríguez, de Asanog, aportó que van a impartir una charla “o venres, cunha voluntaria nosa que é psicóloga, para axudar a aquelas persoas que poidan ter na casa a un caso dun diagnóstico dun neno pequeno de calquera tipo de cancro, que poidan afrontalo da mellor forma posible. Ela dará indicacións e pode ser moi interesante”.