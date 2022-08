Llaman a velar por playas como las de Muros a golpe de móvil

Seguro que vostede ten o móbil cheo de apps que non abre nin unha vez ao mes. Pois fágalle un favor ao Planeta, e descargue CoastSnap. É de balde, e serve para que cando visite un dos areais máis bonitos da comarca, o de Area Maior, en Muros, poida sacarlle un retrato dende un punto fixo que xa vén marcado por un poste. Alí se pousa o teléfono, e non ten máis que accionar o seu disparador e formar parte de inmediato dunha rede mundial na que se van comparando as imaxes para detectar cambios no estado do litoral. É dicir: se lle preocupa o medio ambiente, e sempre se anda a laiar de que as administracións non fan nadiña, agora pode converterse nun valedor da natureza con só pulsar nesa aplicación. Tan doado como útil.