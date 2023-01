Llega al Casino de Noia ‘A nosa ría’, de Ageitos

El edificio Casino de Noia, en la planta dedicada a exposiciones, alberga la muestra A nosa ría, de José Luis Ageitos (Noia, 1945), hasta el próximo 10 de enero. Se trata de una colección compuesta por unas setenta acuarelas que puede visitarse de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a sábado. En el acto inaugural participó el propio autor, el concejal de Cultura, José Pérez, y el pintor local Alfonso Costa, además de infinidad de vecinos.

Cuenta Ageitos que la pintura le interesó desde pequeño. “O meu traballo tiña relación coa arte –regentó un negocio de rotulación, diseño gráfico y de impresión digital– e no tempo que me quedaba libre, que era pouco por sorte, pintaba, pero non dunha forma continuada”, señala el artista, quien comenta que estuvo durante catorce años en Barcelona, a donde fue animado por Alfonso Costa. “Fun a traballar pero no meu tempo libre visitei museos e exposicións, e funme afeccionando máis. E toda aquela inquietude que tiña con quince anos, ao chegar alá, aumentou porque se me abriu outro mundo distinto”, asegura. Además, durante un breve período también fue caricaturista para el periódico catalán Mundo Deportivo.

Hace unos años que está jubilado y fue ahí, al disponer de más tiempo, cuando se dedicó a su pasión. En el 80 % de los cuadros que forman A nosa ría se muestran aspectos relacionados con el mar y con la ría de Muros-Noia. “É o que máis a gusto pinto porque é onde vivo”, indica. Aunque también hay trabajos en los que se plasman las calles de Noia, “como unha nocturna da zona antiga, que se presta moito para ese tipo de estilo”, concluyó el pintor.